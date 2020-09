Pierluigi Diaco: “Niente ultima puntata di Io e te”/ “Manca l’esito del tampone…”

Io e Te non torna in onda per l’ultima puntata della stagione. Il programma di Raiuno, condotto da Pierluigi Diaco che ha avuto come collaboratori Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, è stato sospeso per un caso di positività al coronavirus all’interno dello staff. Il programma è stato così sostituito da una versione più lunga de La vita in diretta estate condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi. Nelle ultime ore, tuttavia, sembrava che Pierluigi Diaco e Io e Te possero tornare in onda per l’ultima puntata, ma a quanto pare non sarà così. “Non abbiamo ancora ricevuto l’esito del tampone della nostra collaboratrice. Ci auguriamo vivamente che sia negativo e tifiamo tutti per lei. Nel frattempo, come è giusto che sia, Raiuno e la task force Rai, che ringrazio per la meticolosa attenzione, non ci hanno autorizzato a tornare in onda domani per l’ultima puntata di ‘Io e Te”, ha spiegato Diaco ai microfoni dell’AdnKronos.

Pierluigi Diaco: il saluto al pubblico di Io e Te

L’avventura di Pierluigi Diaco alla conduzione di Io e Te finisce così in anticipo. Il programma, infatti, non è stato confermato per la prossima stagione e, ai microfoni dell’AdnKronos, il conduttore ha ringraziato i suoi compagni di viaggi, Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, ma anche il pubblico che l’ha seguito con affetto per tutta l’estate. “Il mio grazie più commosso va al pubblico di ‘Io e Te’ che si è affezionato al nostro lavoro e ci ha premiato con affetto: con le 59 puntate dell’estate 2019 e le 17 della versione del sabato sera nell’autunno-inverno 2019-2020, abbiamo mandato in onda in un anno e mezzo ben 141 puntate della nostra trasmissione. Sono orgoglioso del lavoro fatto insieme alla squadra e mi auguro di poter tornare nel 2021 con un nuovo progetto che ho già presentato alla Rai”, ha detto. Il progetto riguarderà il format con canzoni e immagini di cui aveva parlato proprio nel corso della puntata di Io e Te del 14 luglio?



