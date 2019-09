Pierluigi Pardo scarica Wanda Nara/ “Chiesto allontanamento da Tiki Taka per etica”

Sono ore concitate queste per Pierluigi Pardo che ha confermato di aver chiesto l’allontanamento di Wanda Nara da Tiki Taka per una “questione etica”. La bomba è scoppiata nelle mani del conduttore che prima l’ha voluta al suo fianco nel programma di approfondimento sportivo di Italia1 e che adesso l’ha scaricata in malo modo nascondendosi dietro una questione etica relativa alla “denuncia” arrivata sul tavolo dell’Inter da parte del marito Mauro Icardi. In molti sono convinti che il giornalista abbia usato la presenza di Wanda Nara per gli ascolti e per la question Icardi ma adesso che tutto si è risolto con la partenza di quest’ultimo verso Parigi, le malelingue fanno notare che forse la procuratrice non era più necessaria in trasmissione. Dove sta la verità? A chiarire le cose è stato lo stesso Pardo durante Tutti convocati confermando la sua intenzione e usando parole non molto leggere nei confronti della Nara.

L’ATTACCO DI PIERLUIGI PARDO A WANDA NARA

In particolare, Pierluigi Pardo ha svelato di aver vissuto settimane surreali in balia della questione Icardi e poi rilancia: “La strategia di Wanda, ammesso che ce ne fosse una, si è rivelata un fallimento totale….un giocatore come Icardi, che ha segnato 124 gol con la maglia dell’Inter, che se ne va in questo modo è sbagliato. Wanda via da Tiki Taka? Faccio un discorso molto serio e onesto: la sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale, l’ho detto all’azienda. Questo può essere messo agli atti“. Al momento Wanda Nara non ha risposto alla frecciatina del conduttore che, a quanto pare, non la vuole nel suo programma e che già dalla prossima puntata potrebbe fare a meno di lei. Toccherà a Wanda Nara l’ultima parola oppure all’azienda? Lo scopriremo nelle prossime ore. Intanto, l’account Instagram di Pardo è stato preso d’assalto e le dure critiche non mancano: “Che ipocrita… Finché ti faceva comoda, Wanda faceva comodo e adesso che icardi gioca in un altro campionato, no… E porti in trasmissione uno come Cassano. La vergogna non sai dove sta di casa” e ancora “Ringrazia Wanda che ti ha fatto alzare il numero degli ascolti.. I primi siete voi ad aver creato questa fiction… Parlate più di calcio e meno di caz*ate”.

