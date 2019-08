WANDA NARA E ICARDI/ Foto hot in piscina: “Ricordi sempre quei baci in cui…”

Wanda Nara e Icardi bollenti su Instagram. L’agente e co-conduttrice, confermata alla prossima edizione di Tiki Taka, pubblica una foto su Instagram in piscina con il calciatore accompagnata da una didascalia enigmatica: “Uno siempre recuerda aquellos besos donde se olvidó de todo” (Ricordi sempre quei baci in cui hai dimenticato tutto il resto). A cosa si riferisci la bella Wanda? Intanto in queste settimana non si fa che parlare del futuro calcistico dell’attaccante argentino sempre più vicino a lasciare l’Inter dopo una serie di polemiche. Per il quotidiano Libero non ci sono dubbi, Wanda Nara viene definita come il “peggior procuratore al mondo” per via del suo comportamento nella storia Icardi – Inter. Inutile nasconderlo: da quando la Nara si occupa come agente del marito, Icardi ha vissuto una parabola discendente che potrebbe portare il campione al fallimento.

Wanda Nara e Icardi: non si ferma

Nonostante tutto Wanda Nara prosegue nel suo progetto di diventare agente. Per questo motivo, mentre il futuro di Icardi è ancora incerto, la conduttrice di Tiki Taka è pronta a giocare a suo favore una deroga, valida fino alla fine del 2019, che potrebbe permetterle di sostenere l’esame per diventare agente. Intanto, stando alle ultime indiscrezioni, Wanda Nara potrebbe presto approdare in un importante show del sabato sera. L’agente di Icardi, infatti, sarebbe stata contattata dalla produzione di Ballando con le Stelle per partecipare come concorrente per la prossima edizione del dancing show condotto con grande successo da Milly Carlucci su Rai1. La Nara in passato in passato ha già partecipato alla versione argentina e, a detta di molti, potrebbe accettare. L’unico problema potrebbe essere una presunta nuova gravidanza.

Paolo Bonolis su Icardi: “Wanda Nara se lo manovra come meglio crede”

Intanto a prendere posizione in merito alla vicenda Wanda Nara – Icardi è stato Paolo Bonolis, grandissimo tifoso dell’Inter. Il conduttore di “Ciao Darwin” durante un’intervista rilasciata a Radio Sportiva ha detto: “A fronte di un fatturato pazzesco come quello di Suning, credo che Icardi possa essere gestito senza grandi problemi economici. Gli sono state proposte squadre di alto profilo, ma lui sta giocando la sua partita. È un ragazzo nelle mani di una signora che sa giocare bene con i sentimenti. Wanda se lo manovra come meglio crede”.

Visualizza questo post su Instagram Uno siempre recuerda aquellos besos donde se olvidó de todo. Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 14 Ago 2019 alle ore 2:22 PDT





