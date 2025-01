Piero Barone ha una nuova fidanzata? Tutto tace sulla vita privata del cantante de Il Volo, il gruppo musicale italiano formatosi nel 2009 formato da due tenori e un baritono. Tra questi c’è anche Piero che, con Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sono tra i primi artisti italiani ad aver siglato un contratto discografico con una major statunitense, la Geffen. Una carriera professionale di grande successo e popolarità in Italia e nel resto del mondo, ma come procede la sfera sentimentale? C’è tanta curiosità sulla vita privata di Piero Barone e sulla presenza o meno di una fidanzata. In realtà non è dato sapere se il cantante de Il Volo abbia il cuore impegnato oppure no, visto che che sul suo conto circolano solo rumor e indiscrezioni mai confermate dal diretto interessato.

In tanti, fan comprese, si chiedono: c’è una fidanzata nel cuore di Piero Barone de Il Volo? In realtà a parlare d’amore è stato proprio il cantante durante un’intervista rilasciata nel programma di successo di Verissimo dove ha confessato: “l’amore è un sentimento forte e va tutelato…”.

Piero Barone è single: nessuna fidanzata nella sua vita

Non solo, Piero Barone parlando d’amore e della sua sfera privata ha chiaramente lasciato intendere che non c’è nessuna nuova fidanzata. “In tanti hanno avuto la fortuna di trovare la propria metà ma io questa fortuna non l’ho ancora avuta…” – ha detto il cantante che mette così a tacere tutte le voci di corridoio sulla presenza di una nuova donna nella sua vita. La conferma definitiva è arrivata dal diretto interessato che a Verissimo ha sottolineato: “l’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no”.

In passato Piero Barone è stato fidanzato con Valentina Allegri, figlia del noto allenatore ex Milan, ma anche con la giornalista Veronica Ruggeri, conosciuta dal grande pubblico per essere una inviata de Le Iene. Chissà che il nuovo anno non possa regalare al cantante una nuova fidanzata!