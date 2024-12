Single o fidanzato? La vita privata di Piero Barone agita il mondo del gossip, ma…

La vita sentimentale di Piero Barone de Il Volo desta un certo interesse nei corridoi del gossip. Forse per via di alcuni presunti flirt roboanti del passato, ma anche per la precedente relazione con Valentina, la figlia del celebre allenatore di Milan e Juventus, Max Allegri. Ma veniamo subito al nocciolo della questione: Piero Barone è single o fidanzato? Al momento il cantante parrebbe single. Nella vita del tenore non ci sarebbe alcuna donna e tutto tace dalle dichiarazioni del cantante a Verissimo, quando parlò con grande rispetto dell’amore e dei sentimenti.

“E’ una cosa particolare”, disse. Confermando anche che al contrario dei suoi colleghi non era ancora riuscito a trovare l’anima gemella. Ad oggi non sarebbe cambiato nulla nella sua vita, anche se Piero Barone è solito mantenere una certa riservatezza e probabilmente non metterebbe i manifesti per le vie della città.

Piero Barone, nessuna fidanzata dopo la fine dell’amore con Valentina Allegri e i rumor su Elisabetta Gregoraci?

Nel suo passato sentimentale, però, resta il rumor clamoroso che lo vedeva fidanzato con Elisabetta Gregoraci. AI tempi la moglie di Flavio Briatore partecipava come concorrente al Grande Fratello ViP e le voci su una presunta storia con Piero iniziarono a circolare quando comparve sopra la casa più spiata di Italia uno striscione sospetto.

“Tu sei l’epicentro del mio terremoto”, recitava il messaggio indirizzato a Elisabetta Gregoraci. Durante Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sposò l’ipotesi rilanciata da Alessi sul presunto flirt, ma poi fu la stessa showgirl a smentire tutto. E nel frattempo Piero Barone è rimasto serenamente single, come confermato in diverse interviste in tv. Chissà che il nuovo anno non porti per il tenore qualche novità in amore…

