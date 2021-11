Piero Barone (Il Volo) è fidanzato?/ “Non ho ancora trovato l’anima gemella”

Piero Barone è fidanzato oppure no? Il tenore de Il Volo si confessa negli studi di Verissimo aprendo il suo cuore e parlando della sua vita privata e sentimentale. “L’amore è un tema particolare. Alcuni hanno modo di trovare l’anima gemella, io ancora no” – ha detto il giovane tenore del Trio italiano più famoso e conosciuto al mondo. Nonostante tutto però Piero non ha perso l’entusiasmo ed è convinto che da qualche parte nel mondo ci sia la sua anima gemella: “ma so che è da qualche parte. L’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo”.

Nessun amore quindi nella vita di Piero Barone che è single, ma alla continua ricerca dell’amore. Silvia Toffanin negli studi di Verissimo ha poi chiesto: “hai avuto una fidanzata negli ultimi tempi?” con il giovane tenore che ha replicato “l’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo” A sostenerlo anche l’amico Gianluca Ginoble che precisa: “non bisogna accontentarsi.

Piero Barone è single: nessuna fidanzata nella vita de tenore de Il Volo

Nella vita di Piero Barone non c’è nessuna fidanzata. Il tenore de Il Volo è single, ma non nasconde di essere pronto ad innamorarsi se arriverà la persona giusta. Al momento il tenore è single, anche se in passato è stato spesso sui giornali di gossip per via della sua relazione con Valentina Allegri, la figlia del mister Massimiliano, ex di Ambra Angiolini. Una storia intensa ed importante quella tra la figlia di Allegri e il tenore che però è finita.

Dopo la fine della storia d’amore con Valentina Allegri, Piero Barone non ha più ritrovato l’amore anche se si è parlato a lungo di un suo flirt con la Iena Veronica Ruggeri. Un flirt che nessuno dei due ha mai confermato nè tantomeno smentito. Sta di fatto che oggi Piero Barone è single in attesa della sua anima gemella.

