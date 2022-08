Pietro Chiambretti “Morendo mia madre mi ha fatto vivere due volte”/ La figlia Margherita e il caso Tiki Taka

Piero Chiambretti, la morte di mamma Felicita che li ha dato una: “Seconda vita…”

66 anni, conduttore, regista, produttore, e tanto altro… Piero Chiambretti è stato in grado, negli anni, di utilizzare la sua forte autoironia come arma per affrontare il mondo con anche le sue brutture, e così ha fatto anche quando ha dovuto salutare per sempre la sua amata mamma. Di questa grave perdita, il conduttore, ha voluto parlare, aggiungendo alcuni dettagli, durante un’intervista per il magazine Gente. Felicita, questo il nome della madre, era stata una poetessa e autrice di canzoni a cui il conduttore è stato da sempre molto legato. Purtroppo a 83 anni, a causa del Covid si è spenta in soli 5 giorni all’ospedale di Torino.

Piero Chiambretti ha ammesso come il suo grande rammarico sia stato quello di non poter dare a sua madre Felicita l’ultimo addio poiché, anche lui, positivo al Covid. Così è voluto tornare sul difficile argomento raccontando di come morendo, sua madre Felicita, li abbia dato in un certo senso, per la seconda volta, la vita: “Mia madre mi ha fatto vivere due volte, la prima con il parto e la seconda quando ci hanno ricoverato vicini per il Covid nel marzo del 2020. Il giorno in cui lei è morta io sono guarito e mi porta a pensare che lei se ne sia andata per farmi vivere”.

Piero Chiambretti: l'affetto per la figlia Margherita e l'addio a Tiki Taka, e i nuovi progetti…

Durante l’intervista poi, Piero Chiambretti, ha anche parlato della sua versione papà. In particolare ha sottolineato come le donne più importanti della sua vita siano due: mamma Felicita, ormai scomparsa, e sua figlia Margherita, 11enne avuta con la ex compagna Federica Laviosa. Sulla piccola Margherita Chiambretti ha detto: “Le insegno autostima, determinazione e a farsi valere dove è giusto, anche se la vita a volte ti mette davanti a eventualità che non puoi risolvere. Fare le cose è sempre difficile, bisogna essere preparati tanto più ne sai e tanto meglio vai”. Poi, con la sua calzante ironia, con cui riesce a dire cose profonde scherzando, ha detto: “Ho paura anche delle supposte ma per mia figlia darei la vita”.

Infine Chiambretti ha parlato anche di qualche suo progetto passato e futuro, ha sottolineato di non aver voluto partecipare a La Pupa e il Secchione Show e di aver definitivamente concluso Tiki Taka un programma in cui: “Non si sentiva pienamente a suo agio”. Qualcosa per lui, nella prossima stagione televisiva, sembra però bollire in pentola: sarà al timone di un nuovo programma incentrato sui bambini, a riguardo ha detto: “Stiamo vivendo un momento difficilissimo e i bambini ci possono aiutare, cominciamo da loro per cercare di migliorarci”.











