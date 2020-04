Piero Chiambretti “le madri non dovrebbero morire mai…”/ La dedica a mamma Felicita

Piero Chiambretti nelle ultime ore è tornato a parlare dell’amata mamma Felicita, uccisa dal Coronavirus. Lo stesso virus che ha colpito anche il conduttore Mediaset ma che è riuscito a sconfiggerlo. Da pochi giorni, infatti, Chiambretti è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dopo i due tamponi negativi, ma per lui tornare alla vita di un tempo sarà impossibile. Il suo ritorno a casa, infatti, è stato scandito da una grande assenza, quello della mamma 83enne, anche lei ricoverata per il Coronavirus ma deceduta il 21 marzo corso, dopo non essere riuscita a superare l’ultima crisi respiratoria. Piero, nelle passate ore, è tornato sui social ed attraverso la sua pagina Instagram ha voluto nuovamente ricordare la donna. Uno scatto del passato, quello postato su Instagram, in cui i protagonisti sono proprio il conduttore e mamma Felicita. Lui guarda dritto l’obiettivo mentre accenna un sorriso, lei gli mette una mano sulla spalla guardandolo come solo una madre può fare. Un legame intenso, il loro, che è possibile comprendere dalle poche ma importantissime parole scritte da Chiambretti nella didascalia alla foto: “Le mamme non dovrebbero morire mai perché danno la vita”.

PIERO CHIAMBRETTI RICORDA MAMMA FELICITA IN UNO SCATTO INSTAGRAM

L’ultimo post pubblicato da Piero Chiambretti nel quale ricorda la madre (il precedente dedicato a mamma Felicita risale al 24 marzo scorso, quando pubblicò il necrologio contenente una poesia scritta proprio dalla donna), è stato accolto da numerosi commenti da parte di molti volti noti del piccolo schermo. Francesca Barra è riuscita a cogliere a pieno l’intensità dalla foto commentando: “Come ti guardava”, riferendosi alla donna. Da Melissa Satta a Leonardo Pieraccioni, in tanti hanno espresso la loro vicinanza anche solo con una emoticon a forma di cuore. Ma sono stati soprattutto i suoi tanti fan a commentarlo, sposando le sue importanti parole: “Hai proprio ragione… la mia manca come l’aria. Un abbraccio”, scrive una sua follower; “…ma purtroppo succede e lasciano un vuoto immenso”, le fa eco un’altra. “Mi fai commuovere, è pura verità”, si legge tra i commenti di tanti spettatori che hanno deciso di manifestare la propria vicinanza attraverso il social in questo momento straziante per il conduttore.

Visualizza questo post su Instagram Le mamme non dovrebbero morire mai perché danno la vita. Un post condiviso da PIERO CHIAMBRETTI (@pierochiambretti) in data: 5 Apr 2020 alle ore 2:14 PDT





