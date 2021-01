Piero Chiambretti, Verissimo/ “Distrutto dalla morte di mia madre e dal Covid”

Sarà davvero un’intervista intensa e complicata quella che oggi pomeriggio avremo modo di rivedere a Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin andrà in scena con l’intervista falla a Piero Chiambretti proprio ad inizio di questa edizione quando il conduttore si trovò a dover raccontare un periodo difficile e doloroso, quello passato in ospedale per via del Covid mentre poco lontano, e da sola, la madre moriva proprio per la stessa malattia.

Il conduttore ha raccontato della morte della madre Felicita e di quel dolore assurdo che continua a sentire e provare a distanza di mesi affermando: “La vita è fatta di cose bellissime e di tragedie alle quali siamo impreparati. L’esperienza nella sua tragicità mi è stata utile per imparare delle cose: d’ora in poi prenderò la vita con più distacco. Siamo legati a un filo e capisci che tutto è molto relativo. Non auguro a nessuno quello che ho vissuto perché ne sono uscito a pezzi. Ho toccato il fondo”.

Piero Chiambretti e il dramma del lutto e del Covid a Verissimo

Piero Chiambretti a Verissimo racconta la sua storia raccontando che lui e la madre sono stati ricoverati nello stesso ospedale ma che lui non è riuscito a vederla perché la sua situazione è stata subito grave. In un piccolo momento in cui le cose sembravano andare meglio, i due sono rimasti in stanza insieme ma quando è peggiorata nuovamente “mi hanno chiesto che per non farla soffrire sarebbe stato meglio lasciarla dormire: è stata la cosa più brutta della mia vita. È stata dura però è successa una cosa: lei faceva la poetessa ed è morta nel giorno mondiale della poesia. E nella notte in cui è mancata io sono guarito: mi ha dato la vita due volte”. Piero Chiambretti ha svelato anche che il virus ha colpito altri membri della famiglia che, per fortuna, non sono andati incontro alla stessa gravità.



