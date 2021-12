PIERO COTTO E BEATRICE PASQUALI, COPPIA DI THE VOICE SENIOR/ “Storia stranissima”

Piero Cotto e Beatrice Pasquali ospiti a Oggi è un altro giorno. La coppia di The Voice Senior ha ripercorso la storia privata e artistica, a partire dall’iscrizione al talent show di casa Rai: «Colpa mia, io ho fatto tutto per iscrivere lui, non volevo andarci io. Lui ha fatto il furbo e ha mandato anche roba mia e hanno preso la coppia», le parole di Beatrice. Poi sul primo incontro: «Lui cercava una cantante da inserire nel suo gruppo. Avevamo un impresario in comune e ha portato me. Abbiamo litigato subito, immediatamente (ride, ndr). Prima di sentirmi cantare, si presentò e aprì la mia mantella. Disse che voleva vedere come stava sul palcoscenico».

Diego Tavani, Uomini e Donne/ "Non sono pronto per conoscere persone, Ida..."

Piero Cotto è al terzo matrimonio: «Sono un po’ birichino. Una chiromante mi ha letto la mano e mi ha detto che la terza sarebbe stata la migliore. E anche che il successo sarebbe arrivato in tarda età». Poi sulla sua carriera: «Io avevo fatto cose internazionali, avevo vinto premi. La mia storia è stata stranissima. Abbiamo fatto tanto fino a un certo punto, poi ci siamo bloccati sia per la famiglia ma anche per le Torri Gemelle. Facevamo tour, ma da quel punto in poi si è chiuso un capitolo. Ma non ci siamo arresi…». (Aggiornamento di MB)

Valter Brugiolo, il bambino di Popoff/ "Ho dedicato una scuola a Mariele Ventre"

Piero Cotto e Beatrice Pasquali, chi è la coppia di The Voice Senior

Piero Cotto e Beatrice Pasquali formano una coppia nella vita e nella musica. Durante la prima puntata della seconda edizione di The Voice Senior hanno conquistato tutti esibendosi sulle note di “Grazie perché”, il brano cantato originariamente da Gianni Morandi e Amii Stewart. La loro è stata una performance emozionante ed intensa frutto non solo della passione per la musica che hanno entrambi, ma anche dell’amore che li unisce nella vita. Affiatati e complici, hanno conquistato non solo Antonella Clerici, ma anche Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Loredana Bertè che hanno speso bellissime parole per entrambi.

NICOLETTA MANTOVANI: MALATTIA E L'AMORE PER LUCIANO PAVAROTTI/ "La mia roccia"

“I nostri Joe Cocker e Aretha Franklin”, sono state le parole usate dalla Bertè mentre Orietta Berti ha provato a conquistarli facendo leva sul matrimonio duraturo che hanno in comune. Insieme da 41 anni, Piero e Beatrice hanno deciso di mettersi alla prova partecipando al talent show dove l’alchimia e l’affiatamente hanno strappato anche gli applausi del pubblico scegliendo, poi, di entrare nella squadra di Gigi D’Alessio.

Piero Cotto e Beatrice Pasquali, un amore lungo 41 anni

“Un giorno di tanti anni fa, incontro una chiromante che mi disse: ‘la tua vita sarà tortuosa, vivrai tanti amori e avrai tante opportunità che a volte saprai prendere, altre volte no. Quando sarai vecchio ce ne sarà una di opportunità, la più grande. Non dovrai perderla”, ha raccontato Piero Cotto ai microfoni di The Voice Senior che gli ha regalato una grande emozione.



Emozione resa ancora più grande dalla possibilità di poter condividere il palco con la moglie Beatrice che ha svelato anche chi comanda a casa e sul palco. “Chi comanda in casa? Chi sul palco?”, ha chiesto Antonella Clerici. “Io in casa e lui sul palco”, è stata la risposta di Beatrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA