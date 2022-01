Piero Cotto e Beatrice Pasquali, chi sono i finalisti The Voice Senior/ “Essere in finale è già vittoria”

Piero Cotto e Beatrice Pasquali non vedono l’ora di vivere le emozioni della finale di The Voice Senior 2022 e di giocarsi le loro carte per la vittoria. I due cantanti, come abbiamo potuto scoprire nel corso di queste settimane, rappresentano una coppia dentro e fuori dal palco. La loro partecipazione è a tutti gli effetti uno strappo alle regole del programma, in quanto il format non prevederebbe l’ammissione di coppie: “In effetti non era previsto“, hanno raccontato Piero Cotto e Beatrice Pasquali in una bella intervista rilasciata a L’Arena.

“Ma quando i responsabili del programma ci hanno conosciuti hanno deciso di chiedere alla produzione l’autorizzazione per farci cantare insieme”, ha spiegato Beatrice, senza nascondere la gioia e la soddisfazione di essere approdata col suo Piero nella finale di The Voice. I due concorrenti finalisti, del team D’Alessio, vogliono giocarsi il tutto per tutto in quest’ultimo appuntamento del programma di Antonella Clerici, affrontando la sfida con la giusta leggerezza.

Piero Cotto e Beatrice Pasquali: “The Voice Senior un sogno”

“Perché a noi sembra già di sognare”, hanno ammesso a L’Arena. “Siamo circondati da tantissimi addetti alla produzione, per lo più ragazzi, che sono davvero attenti, accorti e bravi: vedere questi giovani così in gamba è già qualcosa di meraviglioso. E stare a contatto con loro ci dona energia”. La finale di questa sera, venerdì 21 gennaio, è un appuntamento imperdibile per i fan della coppia, inteneriti e ammaliati da un feeling davvero speciale e innegabile, soprattutto sul palco.

“Nell’ultima selezione abbiamo scelto noi “You Make Me Feel Brand New” di The Stylistics nella versione dei Simply Red. E ci ha portato fortuna. Questa volta vedremo, ma per noi partecipare alla finale è già una vittoria. Al talent sono arrivate 80mila richieste di partecipazione. Siamo tra i 12 finalisti: per noi è già una vittoria, comunque vada la serata di venerdì”, hanno dichiarato Piero Cotto e Beatrice Pasquali nei giorni precedenti alla finale. Riusciranno a sorprendere e a portare a casa la vittoria?

