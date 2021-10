Piero Neri fidanzato Raffaella Fico/ “Lei è mio futuro”: presto la proposta di nozze?

Direttamente dal Grande Fratello VIP, con l’immancabile carico di polemiche, storie da raccontare e… pure un nuovo amore di cui negli ultimi tempi si sta parlando molto: questo pomeriggio Raffaella Fico tornerà ospite nel salotto tv di “Verissimo” e c’è molta attesa attorno alla chiacchierata che la showgirl e modella napoletana avrà con la padrona di casa, Silvia Toffanin, dal momento che uno dei nomi più caldi sul fronte del gossip e del pettegolezzo rosa è quello di Piero Neri, suo nuovo fidanzato. Ma chi è quest’uomo di cui, prima della partecipazione della 31enne al reality show non si sapeva nulla?

Uno striscione attaccato a un velivolo, un grande classico di ogni edizione del Grande Fratello, e un mazzo di 100 rose rosse: così si è presentato al mondo Piero Neri, rampollo di una importante famiglia, ‘costringendo’ l’ex compagna di Mario Balotelli a svelare il loro amore. “Stiamo assieme da un mese e mezzo” aveva ammesso Raffaella Fico a proposito di Piero Neri, suo 45enne fidanzato e a proposito del quale ha avuto modo di dire che “fa un lavoro come tanti altri, non sapevo nemmeno che facesse quel lavoro questa persona quando ci siamo conosciuti”. Infatti Piero è erede di una ricca famiglia di imprenditori di Livorno, attivi da tempo nel fiorente settore mercantile.

PIERO NERI, ECCO CHI E’ IL NUOVO FIDANZATO DI RAFFAELLA FICO

Tuttavia, a svelare ulteriori dettagli era stato proprio il magazine “Chi”, diretto dal padrone di casa del GF Vip, Alfonso Signorini, mostrando alcune foto della neo coppia in vacanza all’Isola d’Elba assieme alla piccola Pia, la bimba che la modella aveva avuto da Mario Balotelli. Non solo: tra i vari scoop emersi negli ultimi tempi ce n’è uno davvero clamoroso e che parla addirittura (di già?) di fiori d’arancio; secondo i bene informati, e premettendo che tali rumors non sono stati ancora confermati, sarebbe già sul tavolo una proposta di matrimonio una volta che l’esperienza nel reality show della Fico sarà definitivamente alle spalle. “Lei è il mio presente e il mio futuro: chi non la sposerebbe?” ha detto senza mezzi termini Neri a proposito della donna che non solo era presente durante un incidente avuto tempo fa in barca ma che è stata importante pure per avergli salvato la vita.

Insomma, pare che nonostante la lontananza la storia d’amore tra Piero Neri e Raffaella Fico proceda a gonfie vele e pure decisamente spedita, se sono vere le voci che parlano di una possibile volontà di entrambi di convolare a giuste nozze. In attesa di eventuali conferme, o smentite, su tale fronte, va annotato che il loro amore sembra essere così saldo da resistere ad alcune bordate arrivate da Valentina Colombi, ex fidanzata dell’imprenditore livornese, che nel corso di una intervista è stata sollecitata a dare un suo parere sulla relazione con Raffaella Fico e ha suggerito come, a suo dire, Piero fosse ancora innamorato di lei e che i due avevano avuto modo di risentirsi pure di recente… C’è del vero in questa clamorosa dichiarazione o si tratta di un tentativo di riavvicinamento al suo ex compagno oltre che di minare una delle love story più interessanti di questo autunno-inverno gossipparo?





