Piero Neri, fidanzato Raffaella Fico/ Sorpresa al GF Vip? “Amore eterno” ma l’ex…

Sorpresa in arrivo al Grande Fratello Vip 2021 per Raffaella Fico? Non sarebbe la prima per la showgirl che in queste settimane è stata coccolata, seppur a distanza, dal suo nuovo fidanzato. Lui è Piero Neri, un amore ancora molto fresco il loro, sbocciato da pochi mesi eppure già molto forte. Lui continua a corteggiarla anche mentre lei è nella Casa di Canale 5, tra aerei dai messaggi super romantici e centinaia di rose rosse.

Questa sera, nel corso della sesta puntata del reality, Signorini potrebbe annunciare la terza sorpresa: Piero potrebbe essere in Casa per lei. D’altronde sui social è arrivato un chiaro annuncio: “Stasera un incontro speciale per Raffaella che le farà battere il cuore”. Che sia proprio Piero ad attendere fuori dalla porta rossa?

Piero Neri e Raffaella Fico, storia già minata dall’ex di lui?

“Non si tratta di un flirt estivo passeggero. Ma, addirittura, ci risulta che i due si sarebbero giurati amore eterno quando l’avventura nel reality della Fico sarà conclusa.” ha fatto recentemente sapere il settimanale Chi, diretto proprio da Signorini. Ed è proprio tra queste pagine che pochi giorni fa l’ex fidanzata di Piero, Valentina Colombi, ha rivelato che in realtà lui non l’avrebbe ancora dimenticata: “Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti.” ha infatti rivelato lei. Un argomento che Piero potrebbe affrontare con Raffaella questa sera, qualora fosse davvero lui la sorpresa in arrivo per lei.

