Piero Pelù e la malattia:”Guarito da acufeni depressione”/ “Ho superato momenti difficili grazie alla musica”

Piero Pelù, reduce da un periodo di riposo forzato a causa di alcuni problemi di salute, si è confidato recentemente con i suoi fan in occasione dell’annuncio del ritorno sulle scene e sui palchi di tutta Italia per riprendere a pieno l’attività annunciata come “Un nuovo viaggio sonoro“. Una promessa che l’artista ha fatto ai suoi sostenitori, dimostrata anche dalla conferma della sua partecipazione al concerto del Primo maggio a Roma. Il post che l’artista ha condiviso con i followers è stato una vera e propria dedica al pubblico, attraverso la foto di una lettera scritta a mano, e soprattutto un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno combattendo con gli stessi problemi di salute, fisica e mentale che Pelù ha dovuto affrontare.

Prima l’acufene, problema di cui il cantante soffre da molti anni ,ma che era stato peggiorato da uno shock acustico subìto in studio di registrazione e per il quale aveva dovuto anche rimandare l’ultimo tour previsto per 10 mesi fa. E successivamente anche la depressione, nata anche da questi ostacoli fisici che lo hanno tenuto lontano dalla sua attività musicale sia in studio che dal vivo.

Piero Pelù e la malattia: i nuovi progetti dopo aver superato acufene e depressione

Piero Pelù annuncia il ritorno in attività con concerti e tour, dopo aver rimandato tutte le date a causa di problemi fisici con ripercussioni anche psicologiche. Fortunatamente però il musicista, una volta guarito, ha voluto sottolineare con un messaggio a tutti i fan, che attraverso la passione per la musica e la voglia di ritornare a contatto con il pubblico, è riuscito a superare anche i momenti più difficili. Nel post condiviso sui Instagram infatti ha ribadito : “In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio“.

Sono seguiti moltissimi commenti e messaggi di supporto e soprattutto contentezza espressa per il fatto che il peggio è passato, anche con particolare gioia per il fatto che Pelù oltre alla guarigione ha annunciato progetti e novità che presto condividerà con il pubblico non solo sui social ma anche sul palco.











