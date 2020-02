Piero Pelù, Gigante è un plagio?/ Video confronto: “Uguale a brano dei The Rasmus”

Piero Pelù è stato accusato di plagio. Non passa Festival di Sanremo in cui qualcuno non punta il dito nei confronti di un cantante, accusando lo stesso di aver scopiazzato altrove, e anche quest’anno si è rispettata la tradizione. La segnalazione è partita, come avviene ormai spesso e volentieri, dalla rete, dove numerosi utenti dei social hanno trovato una particolare somiglianza fra “Gigante”, brano portato all’Ariston dal rocker toscano, e “Keep your heart broken”, canzone del gruppo finlandese dei “The Rasmus”. Come potete ascoltare dal video che trovate più in basso, c’è una parte della canzone dell’ex frontman dei Litfiba, che sembra più o meno simile a quella del brano del gruppo nordico, precisamente il passaggio che fa “Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo”. La musica è pressoché la stessa, ma il pubblico, come da copione, sembra essere diviso. C’è chi ripropone il classico ritornello de “Le note sono solo 7”, chi invece parla di vero e proprio plagio.

PIERO PELÙ, PRESUNTO PLAGIO DI GIGANTE: IL VIDEO CONFRONTO

Nessuna segnalazione ufficiale è stata diramata dal Festival, anche perchè ormai la kermesse musicale sanremese è andata in archivio, e come si suol dire in questi casi “chi s’è visto, s’è visto”, ma resta il fatto che le segnalazioni, partite da Twitter, si stanno diffondendo a macchia d’olio, e numerosi sono i quotidiani che hanno ripreso questo presunto caso di plagio, a cominciare dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero. «Amico Pelù io ti voglio bene, ma per “inciso” la tua Gigante è uguale uguale a Keep Your Heart Broken/The Rasmus», si legge su vari post, «Mi sembra di averla sentita già da qualche parte», e ancora, «Chissà cosa ne pensano i The Rasmus». Per il momento il rocker toscano non ha voluto replicare a queste accuse, godendosi il meritato successo. La sua prima apparizione a Sanremo è stata senza dubbio positiva, visto che “Gigante” si è sempre piazzata fra le prime posizioni in classifica.





