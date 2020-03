Piero Piazzi smentisce Antonio Zequila/ “Flirt con la Bruni e la Evangelista? No. La Volpe..”

Piero Piazzi, anche noto come il Re delle top model, smentisce Antonio Zequila. Di fronte ai presunti flirt che il concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha svelato di avere avuto, in passato, con Linda Evangelista e Carla Bruni, Piazzi rallenta, asserendo di non aver mai visto Zequila nel loro ambiente. “Avendo lavorato sia con Carla sia con Linda – spiega Piero Piazzi presidente Worldwide di Women Management – escludo che abbiano avuto qualunque tipo di storia con questo signore. Non mi permetto di dire che lui abbia fatto una foto e poi millantato – aggiunge il re delle modelle – posso dire che in quegli anni si inventavano molte storie”. Piero Piazzi smentisce inoltre la presenza di Antonio Zequila negli ambienti frequentati in quegli anni dalle top model: “non faceva parte del paesaggio, i personaggi erano altri, non c’è glamour in Zequila”.

Piero Piazzi: “Antonio Zequila? Conosco bene Carla Bruni e…”

Di fronte ai gossip portati a galla da Antonio Zequila, Piero Piazzi non ha dubbi: né Linda Evangelista né Carla Bruni avrebbero mai potuto avere una storia con lui. “Sono stato e sono vicino a entrambe – spiega il re delle modelle al settimanale Chi – Soprattutto a Carla: la conosco non bene, di più. Ma anche chi non la conosce…”. Secondo Piazzi, infatti, Zequila non incarnerebbe il genere di uomo che potrebbe fare colpo su Carla Bruni: “pensate solo agli uomini che ha avuto, ai flirt che ha avuto. Ma pensi a Mick Jagger – precisa Piazzi – Antonio Zequila, ecco, stona un attimo, no?”. Tuttavia, il re delle modelle svela che Carla Bruni, qualora sapesse ciò che Zequila racconta sul suo conto, probabilmente reagirebbe con una sonora risata: “non riuscirebbe neanche a prendere provvedimenti legali, perché sulla satira, e questa è satira, non si può fare niente”.

Piero Piazzi: “Adriana volpe? Non è Carla Bruni o Linda Evangelista”

Smentita la liaison tra Carla Bruni e Antonio Zequila, Piero Piazzi nega categoricamente che possa esserci stata una storia d’amore tra l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4 e Linda Evangelista: “Le dico soltanto che (Linda, ndr) ha ben altro a cui pensare”, spiega il re delle super modelle tra le colonne di Chi, “Piuttosto Adriana Volpe, l’altra sera, era parecchio imbarazzata”. Nel corso dell’intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini, Piazzi afferma infatti che “Adriana Volpe non è Carla Bruni e non è Linda Evangelista”, e a chi lo accusa di avere un atteggiamento piuttosto snob sulla questione, spiega: “Non sono snob, per niente: Ma in certi casi lo divento per necessità. Secondo voi Carla o Linda con un… – conclude Piero Piazzi – Non mi faccia parlare che non voglio beghe legali”.



