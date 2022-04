Piero Sonaglia e il ruolo ad Amici/ Chi è? “Punto di riferimento” per Giulia Stabile

La morte di Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Maria De Filippi, ha scosso tutti. Da chi lavora davanti alla telecamera a chi sta dietro, tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo lo raccontano come un uomo buono, sempre gentile e un gran lavoratore. Piero ha lavorato non solo a Uomini e Donne ma anche a Tu si que vales e ad Amici.

In un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne nel 2019, Maria De Filippi raccontò il suo ruolo nel talent di Canale 5: “Potremmo definirlo come una sorta di aiuto-regia in studio Nelle grandi trasmissioni come Amici l’assistente di studio diventa un punto di riferimento per tutti i reparti, perché comunica costantemente, attraverso delle cuffie, con la regia e coordina ciò che accade in puntata.”

Piero Sonaglia e il rapporto con Giulia Stabile dopo Amici

Per la conduttrice, quella di Piero Sonaglia “È una figura unica all’interno del team, anche se mi ritengo semplicemente un ingranaggio di un più grande meccanismo”, rivelò al tempo dell’intervista. In questi anni ad Amici, Piero ha avuto modo di conoscere anche gli allievi della scuola e recentemente proprio una di queste ha postato delle foto in sua compagnia. Per Giulia Stabile, Piero era infatti un vero e proprio punto di riferimento. A dimostrarlo non solo gli scatti da lei talvolta postati su Instagram, ma anche le volte in cui Giulia si chiedeva dove fosse a Tu si que vales (come nel video che trovate alla fine dell’articolo). La sua morte è sicuramente stata un duro colpo per lei, tanto che, ad ora, Giulia non ha pubblicato alcun messaggio sui social, probabilmente perché troppo scossa dall’accaduto.

grazie piero per essere stato uno dei suoi più grandi punti di riferimento 🙏🤍 pic.twitter.com/BYPnwzwx7J — toty 🌙|stream cielo dammi la luna (@eccallaa__) April 2, 2022













