Pierpaolo Pretelli dimentica Ariadna Romero con Giulia Salemi?/ “Le sue attenzioni mi fanno impazzire”

Pierpaolo Pretelli è arrivato ad un bivio importante all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, l’incontro con la sua ex Ariadna Romero, l’ex velino di Striscia La Notizia sembra aver preso una decisione importante. Nelle ultime settimane, infatti, Pretelli nella casa non solo si è avvicinato a Giulia Salemi, ma si è lasciato andare al punto da spingere le telecamere del GF a cambiare inquadratura quando i due erano insieme nel cucurio. Nella casa è letteralmente scoppiata la passione fra Pierpaolo e Giulia che, dopo un primo bacio sotto il vischio, hanno cominciato a fare davvero sul serio al punto da condividere una notte davvero hot.

Ma non finisce qui, visto che Pierpaolo ha chiaramente detto di non avere limiti e di voler vivere questa conoscenza con la influencer persiana nonostante i fan gli abbiano inviato un aereo con su scritto “PP déjà vu, non è UeD. Adios. Ex fan” facendo riferimento all’amicizia con Elisabetta Gregoraci. Nonostante l’aereo e il messaggio, l’ex velino ha detto: “ovvio mi è dispiaciuto per l’aereo, è stato il primo contro in tutta l’edizione. Ovvio che lì per lì ci rimango male, ma io non riesco a frenarmi. Purtroppo il discorso con Elisabetta, che non è stata una storia, non è stato consumato nulla, è stato vissuto da fuori con delle aspettative. Ma queste persone sanno che Elisabetta poteva avere anche una situazione fuori e quindi è una cosa che non si poteva fare qua dentro? Ci sono tante dinamiche che sono passate in secondo piano ma erano la chiave di tutto”.

Pierpaolo Pretelli dimentica Ariadna Romero con Giulia Salemi?

Samantha De Grenet però ha ricordato a Pierpaolo Pretelli l’incontro con Ariadna Romero, la sua ex compagna e madre del figlio. L’ex velino di Striscia La Notizia allora ha precisato che non vuole più fare alcun passo verso la sua ex compagna, ma di aspettare un suo gesto. “Io nella vita sono ormai abituato a non escludere nulla. Giulia lo sa che io inizialmente ero frenato per questo motivo. Gliel’ho detto, lei lo sa. Quando è venuta Ariadna, lei mi dava consigli. Negli ultimi giorni, però, mi sono analizzato. Ho pensato a quello che ho fatto durante il lockdown, a quanto sono stato male e a quello che ho ricevuto e ho detto no. Se un giorno sarà, sarà la volontà dell’altra parte. Io di mio non me la sento più. Anche perché l’anno scorso nel lockdown sono stato malissimo. Male, male, male” – ha detto Pretelli che ha concluso il suo discorso parlando della Salemi: “con Giulia è stata una cosa graduale, ma le sue piccole attenzioni mi fanno impazzire”.



