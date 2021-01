Pierpaolo Pretelli/ Dubbi e certezze Giulia Salemi, coppia destinata a lasciarsi?

Pierpaolo Pretelli, è lite con Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020

Sembrava un momento tranquillo per Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma ieri sera è successo di tutto e a poche ore dalla diretta, i rapporti con i suoi compagni si sono incrinati, specie se parlano di Dayane Mello. Partendo da un gioco innocuo messo insieme da Tommaso Zorzi, che ha chiesto ai suoi compagni chi meriti la finale, ecco che Dayane Mello prende la palla al balzo per lasciare fuori “per demerito” proprio Pierpaolo Pretelli reo di non essersi fatto conoscere nel programma se non per le sue donne. Prima lo ha visto innamorato di Elisabetta Gregoraci e adesso di Giulia Salemi, forse farebbe meglio a dire che si stanno conoscendo onde evitare di dover vedere intere puntate in diretta solo su di lui, prima per via di una donna adesso per l’altra.

Le parole di Dayane Mello hanno lasciato l’ex velino senza parole che accusa nuovamente di incoerenza la sua coinquilina e poi addirittura di essere invidiosa visto che anche lei ha provato a creare qualcosa nella casa ma di non esserci riuscita alludendo quindi a Francesco Oppini, e non solo, visto che in tempi non sospetti ci aveva provato anche con Andrea Zenga. Come finirà lo scontro di ieri nella diretta di oggi?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, arrivano i primi dubbi sul loro futuro?

Dall’altro lato abbiamo la sua liason con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020. I due continuano a dirsi cose importanti anche se la paura della bella influencer di rimanere vittima di questa nuova situazione rimane tanto da parlarne con Maria Teresa Ruta. Giulia è consapevole che Pierpaolo ha delle cose fuori da sistemare prima per via della sua famiglia ma anche del suo bambino, lei lo capisce bene e lui dovrà essere sempre al primo posto, ma ogni tanto si ferma e si chiede: come mai non si espone un po’ con lei dicendo magari qualcosa di importante?

A remare contro di loro ci ha pensato anche la psicologa del Grande Fratello Vip 2020 tant’è che lo stesso ha poi rivelato una volta tornato in casa: “Secondo lei il mio è stato un gesto d’istinto che va accettato per quello che è… Quello che mi dico è che forse avremmo dovuto aspettare ancora un po’ per dare del bene al rapporto che abbiamo. Anche per dar modo di capire alla famiglia…”. Come finirà adesso tra loro?



