Pierpaolo Pretelli è Cesare Cremonini, Tale e Quale Show/ Prestazione da podio?

Chi interpreterà a Tale e quale show Pierpaolo Pretelli? Sarà Cesare Cremonini

Pierpaolo Pretelli sarà Cesare Cremonini nella puntata di venerdì di Tale e Quale Show 2021. Sono tanti i successi di Cremonini, chissà su quale brano ricadrà la scelta. In ogni caso, si spera che Pretelli faccia un’esibizione decisamente migliore di quella di Irama della scorsa puntata. Per poter imitare alla perfezione Cesare Cremonini, dovrà innanzitutto imitare la tipica inflessione bolognese del cantante. Anche le movenze teatrali caratteristiche di Cremonini sono un elemento da non sottovalutare: il cantante infatti, durante le sue esibizioni è solito gesticolare molto, perciò, di conseguenza, anche Pretelli dovrà imitare questi gesti. Il make up sarà abbastanza impegnativo poiché è evidente che i due abbiano dei tratti somatici molto diversi tra loro.

Pierpaolo Pretelli, la prestazione della scorsa settimana a Tale e quale show con Irama ha diviso pubblico e giuria

Terzo protagonista della puntata: Pierpaolo Pretelli che, dopo la vittoria della puntata scorsa con la sua esibizione di Clementino, ha dovuto poi interpretare Irama. La canzone scelta è “Arrogante”, uno dei singoli più famosi del cantante. Divertente il video di presentazione dove è stato possibile vedere la preparazione di Pierpaolo Pretelli. Il look dell’esibizione era assolutamente uguale all’originale indossato da Irama (partendo dalla giacca, fino ad arrivare agli orecchini a forma di piuma, simbolo caratteristico del cantante), il trucco invece era somigliante ma non tale e quale. Già dai primi secondi dell’esibizione purtroppo Pretelli non ha dato il massimo. Stonature, note non prese, leggermente fuori tempo. Insomma, probabilmente questa esibizione è stata la peggiore tra quelle effettuate fino ad ora da Pretelli nel corso delle puntate del programma. Peccato, perché stava comunque dimostrando di avere un potenziale!

Venerdì invece sembrava quasi in difficoltà a seguire il testo e i ritmi di Filippo Maria Fanti, in arte Irama. Il pubblico in studio però ha gradito, visto che c’è stata quasi una completa standing ovation: adesso resta da capire se hanno gradito l’esibizione o se l’esultanza era solo per Pierpaolo, dato che comunque l’esibizione è stata oggettivamente sbagliata in toto. Anche in questo caso, i social erano divisi in due fazioni, anche se sono prevalsi commenti e tweet negativi volti a sottolineare le stonature di Pierpaolo Pretelli.

Per quanto riguarda i commenti dei giudici, Vincenzo Salemme esordisce con una battuta in napoletano, per poi concludere con dei complimenti. Cristiano Malgioglio ha fatto i complimenti a Pierpaolo sul suo modo di muoversi sul palco, sottolineando però il fatto che è stato fortunato poiché gli vengono assegnati pezzi sempre molto facili, anche se il pubblico si è fatto sentire a gran voce, dissentendo dall’affermazione di Malgioglio. Quest’ultimo però, ha anche affermato di trovare Pierpaolo Pretelli molto distante dal cantante originale, e in effetti è emerso sin dalle prime note di Arrogante. Giorgio Panariello invece si trova in netto contrasto con quanto dichiarato da Cristiano, perché al contrario di quest’ultimo, lui ha gradito tutta l’esibizione.

Anche Loretta Goggi ha espresso parole positive per Pierpaolo, ribadendo il concetto che, a detta sua, Pretelli si muove molto bene sul palco, definendolo un vero e proprio padrone del palcoscenico. Per concludere, ha affermato che Pretelli è riuscito a tenere in modo estremamente positivo il ritmo della canzone. Nella classifica finale, sommando tutti i voti (giuria, concorrenti e voti social), Pierpaolo Pretelli si trova al terzo posto, in ex aequo con Stefania Orlando, entrambi hanno infatti 52 punti.



