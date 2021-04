Pierpaolo Pretelli e figlio Leonardo/ Giulia Salemi “Il bimbo? Amore a prima vista!”

Pierpaolo Pretelli e il figlio Leonardo per la prima volta insieme in tv a Domenica Live. “Mamma sta bene”, ha esordito il piccolo prima di vedere le immagini dell’ospitata proprio da Barbara d’Urso, dell’ex Velino di Striscia e della sua ex compagna Ariadna Romero, in occasione della presentazione del loro bambino. “Ariadna sta bene”, ha confermato anche Pierpaolo. Di recente il bambino ha fatto la conoscenza di Giulia Salemi, la fidanzata del padre: “E’ simpatica, mi piace”, ha detto il piccolo, incalzato dalla conduttrice. Era stata proprio l’ex gieffina dalla d’Urso a raccontare l’incontro magico avuto con il figlio del fidanzato: “Io amo i bambini”, aveva detto l’italo-persiana.

Spazio a una sorpresa bellissima a papà Pierpaolo. A mandargli un messaggio è proprio la sua Giulia Salemi: “Ho sognato di essere stata chiusa in una casa per 4 mesi e di aver conosciuto il mio principe azzurro!”, ha esordito, snocciolando una serie di parole d’amore nei confronti del fidanzato e del figlio Leo: “è stato anche con lui amore a prima vista!”. Pierpaolo è rimasto piacevolmente sorpreso ed ha elogiato la sua grande creatività.

Pierpaolo Pretelli ed il figlio Leonardo a Domenica Live

“Sono sbalordito, mi vizia”, ha confermato Pierpaolo Pretelli anche se ancora Giulia Salemi non ha cucinato nulla per il piccolo Leonardo. Pedro Paolo è il simpatico nomignolo che l’ex Velino si è ritrovato attribuito dai Prelemi dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Giulia ha di recente anche conosciuto la suocera, la signora Margherita. “E’ stato un bellissimo incontro”, aveva raccontato proprio Giulia Salemi nella precedente intervista a Domenica Live che l’aveva vista a sua volta ospite. Adesso non resta che l’incontro con mamma Fariba, attualmente impegnata all’Isola dei Famosi. L’intervista a Pierpaolo ed al figlio è stata molto breve ma particolarmente intensa con la presenza del piccolo che ha espresso tutta la sua timidezza e dolcezza. Immancabili i saluti finali prima di congedarsi.

