Pierpaolo Pretelli è Ricky Martin, Tale e quale show 2021/ Pronto a vincere con il suo bacino sexy…

Pierpaolo Pretelli è Ricky Martin a Tale e Quale Show 2021

Pierpaolo Pretelli è Ricky Martin nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021 e questo è tutto dire. Chi ha avuto modo di seguire il giovane al Grande Fratello Vip 2021 sa bene che il neo fidanzato di Giulia Salemi, è in realtà bravo a condurre, ballare e cantare solo che nella casa è stato un po’ oscurato da Tommaso Zorzi e il suo personaggio.

Dopo un’estate passata in uno studio di registrazione pronto a lanciare il suo tormentone estivo, Pierpaolo Pretelli si è concentrato proprio su questa nuova avventura che lo porterà sul palco di Carlo Conti, dall’altra parte della televisione, proprio un anno dopo, come rivale di un’altra gieffina, Stefania Orlando. Entrambi non hanno mai nascosto il loro interesse per la musica ma per Pretelli è arrivato il momento di mettere tutto in bianco e nero prendendo in mano il microfono e lanciandosi in una gara.

Pierpaolo Pretelli: dopo il tormentone estivo, è pronto a vincere tutto?

Pierpaolo Pretelli è Ricky Martin e dopo quello che gli abbiamo visto fare nei mesi scorsi sulle note del suo tormentone, siamo sicuri che il suo debutto a Tale e Quale Show 2021 sarà un successo. Il bel fidanzato della Salemi ha le carte in tavola per vincere e non solo mostrandosi bravo con il microfono in mano ma anche per via delle sue movenze che di certo non hanno niente da invidiare ad una star mondiale del calibro di Ricky Martin.

Forse ci illudiamo e le cose non saranno così semplici? La risposta arriverà solo quando questa sera salirà su quel palco e mostrerà a tutti il suo vero volto in barba al gossip e per la gioia dei suoi fan e dei fan Prelemi che continuano a farlo finire in tendenza anche sui social ad ogni suo respiro.

