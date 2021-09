Pierpaolo Pretelli è Sangiovanni/ Smalto sulle unghie a Tale e quale show 2021 e…

Pierpaolo Pretelli è Sangiovanni nella seconda puntata di Tale e quale show 2021. Il venerdì è arrivato e con il programma di Carlo Conti tornerà anche la musica in prima serata e tra le canzoni che sentiremo questa sera ci sarà sicuramente anche Malibù, una delle hit dell’estate. Il fidanzato di Giulia Salemi tornerà sul palco per continuare la sua avventura questa sera nel programma sperando di migliorare la situazione della sua classifica ma le cose non sono molto favorevoli. Sangiovanni è lontano da Pierpaolo Pretelli sia nella vocalità che nel fisico (il concorrente di Amici è sicuramente più miuto e scricciolino in confronto a Pierpaolo Pretelli), questo potrebbe giocare a sfavore del concorrente di Tale e quale show che arriva a questa puntata con una classifica non molto positiva. La scorsa settimana, infatti, l’ex gieffino ha chiuso la serata al quinto posto con un artista che sicuramente è molto più vicino a lui in tonalità e fisico ovvero Ricky Martin.

Pierpaolo Pretelli è stato Ricky Martin la scorsa settimana a Tale e quale show 2021 e se sulla carta sembrava una passeggiata per lui, sul palco poi non lo è stato. Il suo volto non lo ha aiutato molto e la somiglianza non c’era, almeno nel primo piano, ma a correre in suo soccorso è stato il suo ottimo movimento di bacino.

A notare la questione trucco è stata anche Loretta Goggi che ha evidenziato gli errori fatti ma complimentandosi con Pierpaolo per aver portato sul palco un vero show. Anche i suoi fan sui social non hanno fatto altro che criticare i truccatori che lo hanno reso poco simile a Ricky Martin venerdì scorso, andrà meglio questa sera con Sangiovanni?

