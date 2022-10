Pierpaolo Pretelli e Sophie Codegoni, “Gegia andava eliminata”/ Il duro attacco…

Pierpaolo Pretelli e Sophie Codegoni commentano il caso Marco Bellavia

Pierpaolo Pretelli e Sophie Codegoni si sono espressi sul caso Marco Bellavia. I due ex gieffini si sono complimentati con Alfonso Signorini per il modo in cui è stata gestita la vicenda dopo gli atti di bullismo che alcuni concorrenti avevano riservato a Bellavia. Pretelli ha sottolineato la mancanza di umanità e di empatia nel cast spiegando che alcuni concorrenti si sono mostrati insensibili: “Io sono fiero di aver partecipato alla mia edizione. La situazione di Marco era più seria e critica e sono felice che sia uscito perché lì dentro il problema si stava ancora di più fortificando. Secondo me in Casa hanno sottovalutato il problema. Quando Marco è stato provinato non si sono accorti. Anche Charlie, si è mostrato ieri grande amico ma poi ha utilizzato un atteggiamento forte e insensibile. Nel cast di quest’anno c’è stata mancanza di umanità”. Pierpaolo Pretelli ha poi fatto un paragone con la sua edizione in cui Dayane Mello aveva ricevuto la terribile notizia della morte del fratello: “Con la morte del fratello di Dayane eravamo una famiglia in lutto, con tutte le rivalità del caso”.

Anche secondo Sophie Codegoni quello che più ha ferito è stata l’indifferenza dimostrata dagli altri concorrenti nei confronti di Bellavia: “Avere dei momenti down al GF vip è normale perché ti trovi spaesata e la forza è proprio la famiglia che si crea che va oltre il gioco e la nomination. Nonostante i litigi, tipo me e Soleil, potevamo scannarci ma quando una aveva un problema era così, ma proprio per una questione di umanità, ti viene istintivo. Marco era per terra da solo. Come hanno fatto a non chiedergli niente?”, ha detto.

Pierpaolo Pretelli e Sophie Codegoni si ribellano ad Alfonso Signorini: “Gegia doveva essere eliminata”

Pierpaolo Pretelli e Sophie Codegoni non sono d’accordo con i provvedimenti che sono stati adottati nei confronti dei concorrenti. Secondo Pierpaolo e Sophie Gegia infatti non doveva passarla liscia ma anche lei doveva essere oggetto di un provvedimento. Pretelli ha infatti ammesso: “Mi sento di dire che Gegia oppure Charlie, che hanno usato dei termini non proprio consoni, avrebbero dovuto alzarsi e uscire insieme a Giovanni Ciacci. I provvedimenti penso siano giusti. Ciacci e Gegia, di fronte all’evidenza, cercavano ancora di giustificarsi. Non hanno avuto nemmeno il buonsenso di tacere”.

Anche secondo Sophie Codegoni, Gegia sarebbe dovuta essere eliminata al pari di Ginevra Lamborghini che ha pronunciato una frase choc nei confronti di Marco Bellavia legittimando di fatto il bullismo: “Pian piano usciranno tutti quelli che sono stati coinvolti. E’ vero che Ginevra è stata giustamente squalificata ma altri non hanno parlato di bullismo l’hanno fatto. Secondo me anche Gegia sarebbe dovuta andare via, la donna della Casa principalmente coinvolta in questa vicenda”. Stando a quanto dichiarato da entrambi, anche Gegia sarebbe dovuta essere punita per il suo comportamento. Le loro dichiarazioni hanno ricevuto il plauso del pubblico che hanno condiviso la loro osservazione.











