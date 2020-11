Pierpaolo Pretelli/ “Elisabetta Gregoraci? Mi conosce più di altri fuori”

Negli ultimi giorni Pierpaolo Pretelli ha trovato un altro punto di riferimento nella Casa del GF Vip, seppur diverso rispetto a quello rappresentato da Elisabetta Gregoraci. Si tratta dell’amica Selvaggia Roma, con la quale – dice lei – ci sarebbero stati dei baci in passato, smentiti però dall’ex Velino. In un momento di confidenza molto forte, Pierpaolo si è confrontato con l’influencer incuriosita dal loro rapporto. “Tu cosa pensi che abbia lei fuori?”, ha domandato la Roma a Pretelli che ancora una volta ha dimostrato rispetto verso la donna e maturità al punto da replicare: “Credo che lei debba ancora risolvere delle situazioni fuori ed è giusto portare rispetto, anche per il figlio”. Sicuramente la convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello Vip ha contribuito a rendere sempre più forte il loro rapporto. Proprio questo legame così forte ha portato il giovane a riservare parole altrettanto importanti a Elisabetta Gregoraci: “Lei adesso mi conosce meglio di tante altre persone fuori”. Selvaggia, ascoltando le confidenze dell’amico, non ha potuto fare altro che sostenerlo e comprendere il rapporto di grande confidenza e affetto che si è venuto a creare in questi mesi: “Certo è normale, voi vi siete legati molto”, ha aggiunto.

PIERPAOLO PRETELLI, CONFIDENZE CON SELVAGGIA SU ELISABETTA GREGORACI

La presenza di Selvaggia Roma ha permesso a Pierpaolo Pretelli di aprirsi anche rispetto al suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, compiendo una sorta di analisi interiore profonda. L’influencer ha voluto così fare spazio alla sua curiosità domandando a Pierpaolo cosa vorrebbe realmente dall’ex di Briatore. Domanda che in parte ha messo in difficoltà il giovane al punto da replicare con imbarazzo: “All’inizio ero partito, poi però ci ho riflettuto, ho anche pianto molto perchè qua è tutto amplificato”. La speranza però è ancora molto viva in lui: “Dei segnali li ho avuti però qui non ci sono le condizioni”, si è lasciato scappare, facendo accenno a dei vecchi discorsi già affrontati anche nelle passate puntate del reality. L’argomento si è poi spostato sul rapporto tra Pierpaolo e la stessa Roma dicendosi molto felice del suo ingresso: “Ero felicissimo di vederti, sei una persona buona”, ha ammesso, gettando le basi per un solido rapporto di amicizia tra i due, almeno tra le mura del Grande Fratello Vip e nonostante le incomprensioni iniziali che hanno coinvolto anche la stessa Gregoraci.



