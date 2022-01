Pierpaolo Pretelli fidanzato Giulia Salemi/ “Figli? Giulia sarà una grande mamma”

Pierpaolo Pretelli è il fidanzato di Giulia Salemi, ma presto potrebbe anche diventarne il marito. Proprio così: procede a gonfie vele la storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno festeggiato da poco il primo anno insieme. Un anniversario davvero speciale che la coppia ha deciso di celebrare in una splendida cornice: quella dell’hotel romano Via Veneto Suites. “Mi piace pensare che questo sia il primo dei tanti traguardi” – ha scritto Pierpaolo nella lettera indirizzata alla sua amata Giulia. “Con oggi tiriamo la prima linea, e se guardo indietro per rivedere ciò che abbiamo costruito, vedo le nostre esperienze, i nostri viaggi” ha scritto Pierpaolo precisando – “tutto mi rende fiero di ciò che siamo oggi”.

Giulia Salemi, Back to School/ Nuove gaffe in diretta?

Non solo, Pierpaolo ha poi aggiunto: “siamo l’uno la forza dell’altro, siamo l’uno l’elemento che perfeziona l’altro. Amo questa complicità che c’è tra noi, ci rende una squadra invincibile, perché si attacca insieme e si difende insieme, tutto ciò che serve per proteggere l’amore che abbiamo sempre sognato, capace di farci emozionare ad un semplice sguardo, in qualsiasi momento”. Infine, il più sentito dei ringraziamenti: “Grazie per questi primi 365 insieme, grazie per come riesci a supportarmi e sopportarmi, grazie per come ti prendi cura di me, grazie perché so che per me ci sarai sempre.. non cambiare mai! Ti amo”.

Pierpaolo Pretelli non c’è oggi a Domenica In, perché?/ Salta anche Il Musichiere…

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: matrimonio in arrivo?

Una vera e propria dedica d’amore quella di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi in occasione del loro primo anniversario di fidanzamento. Per l’occasione la influencer persiana ha deciso di fargli un regalo davvero unico: un bellissimo orologio Cartier accompagnato da una dedica romantica. “Con te segnerà sempre l’ora giusta” ha scritto la Salemi che, invece, ha ricevuto un anello a forma di chiodo con tanto di dedica “sei il mio chiodo fisso”. I Prelemi, i fan della coppia, hanno però notato come l’anello non sia ancora stato indossato dalla influencer che ha prontamente spiegato: “l’anello purtroppo è da stringere, è per quello che non ce l’ho. Sapete come sono… Ho paura di perderlo…”.

Giulia Salemi e Pierpaolo cacciati da un locale a Parigi/ "Cena prenotata da settimane ma..."

Intanto Giulia e Pierpaolo sono pronti al grande passo del matrimonio come confermato proprio dall’ex velino di Striscia La Notizia: “sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo. Nel 2023 succederà qualcosa di importante. Figli? Giulia sarà una grande mamma, sarà la sua svolta come donna…non vedo l’ora”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA