Pierpaolo Pretelli “Innamorato dell’amore”/ “Segreto per conquistare Giulia Salemi…”

Pierpaolo Pretelli fa una confessione su Giulia Salemi: “L’ho conquistata…”

Pierpaolo Pretelli è stato ospite della puntata di ieri sera di “Ciao Maschio”, programma condotto da Nunzia De Girolamo. L’ex gieffino si è raccontato a cuore aperto e ha stupito tutti definendosi una persona romantica. Pierpaolo sta vivendo un’intensa storia d’amore con Giulia Salemi e il loro amore ha entusiasmato i fan del Grande Fratello Vip. Numerose sono le pagine social dedicate a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nonostante i suoi trascorsi come velino e ex tentatore di Temptation Island, Pierpaolo si è difeso: “Sì, sono molto romantico. Sono un eterno innamorato dell’amore. Mi piacciono le farfalle nello stomaco, soprattutto nella fase dell’innamoramento”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto sposi? / Quel gesto che insinua il dubbio..

Nunzia De Girolamo non è apparsa convinta della risposta di Pretelli. La conduttrice ha rivelato di non aver incontrato molti maschi romantici nella vita ma di quelli che giocano con i sentimenti. Pretelli ha subito controbattuto lasciando intendere che le scelte della Di Girolamo fossero state discutibili: “Hai incontrato tutte persone sbagliate allora”. Nunzia De Girolamo ha replicato prontamente lanciandogli una frecciata: “Ma tu sei innamorato dell’amore, allora le farfalle ti vengono con tutte”. Pierpaolo Pretelli ha però spiegato che tra due persone che flirtano ci deve essere una chimica ma anche una condivisione di valori. Poi rivela un segreto: “Uno dei segreti per conquistare una donna è saper farla ridere”. Infatti Giulia è capitolata ai suoi piedi.

Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi/ "Idolo Fiorello, sogno in grande"

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti alle nozze? I fan sognano e…

Pierpaolo Pretelli soffre di gelosia. L’ex gieffino non ne ha fatto mistero e ha confidato che questo gli procura alcuni problemi nella vita di coppia. Pierpaolo ama stare al centro dell’attenzione e infatti ammette che quando è geloso è alla ricerca di attenzioni: “Voglio sentirmi dire che sono il più bello, il più bravo di tutti”. Pierpaolo Pretelli è anche un papà premuroso con il figlio Leonardo avuto da Ariadna Romero. Per il futuro si augura che Leonardo possa essere un figlio tranquillo come lo è stato lui nella sua infanzia. Leonardo è molto attaccato a Giulia Salemi tanto che sui social non mancano foto e video in cui i due sono assieme. Giulia non è la madre di Leonardo ma nonostante questo i due hanno stretto un bellissimo rapporto.

Pierpaolo Pretelli notte con l'ex in discoteca/ E Giulia Salemi? Assente ma..

La storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia procede a gonfie vele e in molti sperano che i due possano convolare a nozze. D’altronde Giulia di recente ha al matrimonio della sua amica Giorgia Venturini ha preso un altro bouquet che si va ad aggiungere alla collezione. Il fatto che Giulia abbia preso il bouquet ha fatto ben sperare i Prelemi che sognano un matrimonio tra i due.











© RIPRODUZIONE RISERVATA