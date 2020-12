Pierpaolo Pretelli innamorato di Giulia Salemi?/ Dimentica Elisabetta Gregoraci e…

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 dimentica Elisabetta Gregoraci con Giulia Salemi? Sembrerebbe proprio di si, visto che l’ex velino di Striscia La Notizia in questi giorni è sempre più vicino alla influencer persiana. Dopo aver chiuso il capitolo “Gregoraci” archiviata come “amica speciale” per volere della bellissima showgirl calabrese, ecco che Pretelli si è fiondato sulla Salemi. Dopo le iniziali titubanze, la influencer sembrerebbe però aver cambiato idea visto che, complice la prova del bacio sotto il vischio, i due si sono lasciati andare ad un lunghissimo bacio tra lo stupore dei vipponi. Dopo il bacio i due si sono poi ritrovati in giardino e sotto le coperte si sono lasciati andare a coccole e carezze. Che stia nascendo un nuovo amore nella casa del GF VIP 5? Non è dato saperlo visto che, complice la coperta, l’occhio del GF VIP non è riuscito a riprendere cosa è successo tra i due.

Pierpaolo Pretelli bacia Giulia Salemi e rimuove la foto con Elisabetta Gregoraci

Una cosa è certa: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più complici e vicini nella casa al punto che Tommaso Zorzi ha incalzato l’ex velino chiedendo che rapporto c’è con la Salemi. Pierpaolo dopo aver inizialmente sviato l’argomento nelle ultime ore ha confessato a Zorzi di provare un certo interesse verso la Salemi al punto di rivelare che potrebbe davvero succedere qualcosa tra loro. Anche Stefania Orlando ha chiesto a Pretelli come sta vivendo queste giornate senza la Gregoraci invitandolo a prendere una decisione e a dare un taglio col passato. La reazione dell’ex velino di Striscia La Notizia non è tardata ad arrivare visto che ha rimosso il quadro con il bacio fra lui e la Gregoraci come un chiaro segnale di addio. Ora non resta che attendere il prossimo bacio tra la neonata coppia del GF VIP!



