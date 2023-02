Pierpaolo Pretelli, la verità sulla crisi con Giulia Salemi/ “Non ci nascondiamo…”

Giulia Salemi e la crisi con Pierpaolo Pretelli

Come un fulmine a ciel sereno, nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022, Giulia Salemi ha confermato la crisi con Pierpaolo Pretelli. Fidanzati da più di due anni, la coppia, nata sotto le luci delle telecamere del reality show, non sta attraversando un periodo facile come ha confermato la Salemi ad Alfonso Signorini. Senza scendere nei dettagli e con la voce rotta dalle lacrime che minacciavano di scendere, Giulia ha confermato il momento difficile che sta vivendo con Pierpaolo augurandosi di poter superare tutto insieme.

“Io e Pierpaolo stiamo vivendo un a crisi. Questo può accadere a tante coppie come noi. Però voglio precisare che non ci sono state liti con piatti volanti e che non si sono stati tradimenti. In questo momento non è certo in discussione il nostro sentimento. Però vogliamo capire come stanno andando le cose e che direzione prenderanno”, le parole di Giulia che ha trascorso il giorno di San Valentino lontana da Pierpaolo concedendosi una serata con Alfonso Signorini.

Pierpaolo Pretelli, la propria verità sulla crisi di Giulia Salemi

Se Giulia Salemi ha scelto le telecamere del Grande Fratello Vip 2022 per ufficializzare la crisi di coppia, Pierpaolo Pretelli ha preferito scrivere poche parole su Twitter. Un breve messaggio quello del conduttore del GFVip Party condiviso per spiegare anche i motivi della scelta di rendere pubblica la crisi.

“Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni”, scrive Pretelli.

