Pierpaolo Pretelli “Mamma mia, non ce la faccia a stare qua…”/ In crisi per la mancanza di Giulia Salemi

La mancanza di Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip si è fatta sentire negli ultimi giorni. Il giovane finalista si è ritrovato spesso a confidarsi con Dayane Mello, alla quale l’ultima eliminata dal reality si era molto legata. Nelle passate ore però a distoglierlo dai pensieri ci ha pensato una ricorrenza importante: il compleanno del fratello Giulio. In suo onore l’ex Velino di Striscia la Notizia ha voluto preparare una bellissima torta al cioccolato con un messaggio: “Buon compleanno Giulio +21”. Ad unirsi agli auguri del fratello sono stati anche gli altri inquilini che hanno condiviso una fetta di torta preparata proprio da Pierpaolo con le sue mani, ironizzando su dove potesse essere: “Oggi è dalla d’Urso!”.

La preparazione della torta di compleanno per il fratello ha contribuito a distogliere i pensieri negativi di Pierpaolo che in questi giorni lo hanno travolto, nonostante i segnali esterni del grande amore per Giulia Salemi, alla quale ha anche dedicato un suo pensiero romantico durante l’impegno settimanale in radio: “Ne approfitto per fare un saluto speciale alla mia piccola Giuly, mi manchi da morire!”, ha detto imbarazzato ed al tempo stesso innamorato.

Pierpaolo Pretelli e la mancanza di Giulia Salemi

L’eliminazione di Giulia Salemi ha portato il giovane Pierpaolo Pretelli ad intraprendere in solitaria ciò che resta di questo lungo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo l’ultimo appuntamento il finalista si è lasciato andare ad un inevitabile momento di sconforto per via dell’assenza della ragazza che ormai da qualche mese ha conquistato il suo cuore. “Mamma mia, non ce la faccia a stare qua…”, aveva detto parlando da solo. Non erano mancate la lacrime durante alcuni lunghi momenti trascorsi in solitudine sul divano a riflettere, confermando anche l’interesse reale e mai per strategia riservato alla Salemi che intanto dall’esterno gli lascia importanti dediche romantiche. A farlo sorridere a poche ore dalla nuova diretta con il reality di Canale 5 ci ha pensato un aereo da parte dei fan che continuano a sostenerlo con grande affetto: “Pierpaolo, sei l’ottava meraviglia. Per sempre con te”, recita lo striscione che ha sorvolato il tetto della Casa di Cinecittà, firmato “veri fan”. Un gesto che ha contribuito a ridargli una nuova carica nonostante gli ultimi giorni difficili, accolto anche dai suoi compagni di avventura che hanno applaudito con un grido di affetto: “Bravo Pierpa!”. Lui, di contro, non ha potuto fare altro che ringraziare i suoi sostenitori e definire il messaggio “bellissimo”.



