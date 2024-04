Pietro accusa choc a Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi 2024/ “L’infortunio di Marina Suma è colpa vostra”

Marina Suma si infortuna a L’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo

Ieri, nella terza puntata de L’Isola dei Famosi, Marina Suma si è infortunata mentre era intenta a svolgere una prova in diretta da Playa Palapa. La gara consentiva ai naufraghi di ottenere l’immunità, ovvero la possibilità di non essere nominati dagli altri concorrenti.

La prova in questione consiste nel recuperare una bandiera bianca al centro di un’arena quadrata; la vera difficoltà dipende dal fatto che ogni naufrago è legato a una corda e deve fare leva sulla propria forza per raggiungere l’obiettivo. Suma è stata trascinata dal compagno di gioco Pietro Fanelli che ha tirato troppo forte provocando una brutta caduta alla naufraga. La concorrente è apparsa subito molto sofferente, tanto da non riuscire ad alzarsi; dopo pochi minuti sono intervenuti i soccorsi. Verranno fornite in seguito aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Pietro accusa Luxuria e la produzione di aver causato l’infortunio di Marina Suma

Marina Suma si è infortunata durante la diretta di ieri sera; subito dopo c’è stata una discussione in studio tra Pietro Fanelli e Vladimir Luxuria. Il naufrago ha accusato la conduttrice e la produzione de L’Isola dei Famosi di essere i responsabili della caduta di Suma.

“Io ho fatto un gesto di galanteria verso una donna, anzi di umanità, come giusto che sia. Mi è stato fatto rifare. Quindi volevo dire che non siamo carne da macello. L’ho voluta aiutare perché sapevo di poterle fare male. Io non volevo farle male. Non ho paura di dirlo. Penso che tutta la responsabilità non sia mia, ma vostra. Perché una donna si è fatta male per colpa vostra” ha dichiarato il concorrente. La conduttrice, a quel punto, è intervenuta per giustificarsi: “Io sinceramente non avevo capito, pensavo che tu non avessi capito le dinamiche del gioco. Per questo motivo l’ho rifatto fare. Come facevo a immaginare quello che sarebbe successo? Non è né colpa tua né colpa nostra. La vogliamo mettere così?”.

