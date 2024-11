Tra i grandi amori, nonché ex mariti, di Patrizia Pellegrino ci sono indubbiamente Pietro Antisari Vittori e Stefano Todini. Con il primo, la showgirl ha avuto ben quattro figli, di cui uno perso drammaticamente pochi giorni dopo la nascita. Dopo aver messo al mondo Tommaso e Arianna, infatti, mamma Patrizia e papà Pietro hanno dovuto fare i conti con la perdita del piccolo Riccardo. Successivamente la coppia decide di ricorrere all’adozione, con l’arrivo di Gregory dalla Russia, il loro quarto figlio. Non è stato facile per la Pellegrino e Pietro Antisari Vittori crescere una famiglia così numerosa, specialmente dopo la separazione.

Malgrado la rottura, i cui motivi non sono mai stati resi noti, gli ex coniugi hanno mantenuto rapporti cordiali, soprattutto per il bene dei figli. Un atteggiamento costruttivo di cui Patrizia ancora oggi va orgogliosa. “Il mio ex marito è stato sempre molto presente e mi ha aiutata tanto a far conciliare gli impegni famigliari con quelli professionali. Un uomo davvero intelligente che mi ha dato una grande mano permettendomi di non lasciare il lavoro”, ha raccontato in una intervista riportata dal sito orticaweb.

Successivamente, Patrizia Pellegrini si è legata a Stefano Todini, con il quale ha vissuto una storia decisamente più burrascoso. Se potesse tornare indietro, probabilmente, la showgirl non ripeterebbe l’errore di stare al suo fianco, dato che è stata ripagata con un tradimento che ha pagato a caro prezzo, sprofondando nella depressione. “In amore sono stata molto sfortunata. Il mio ex marito Stefano Todini mi tradì con un’altra donna più giovane di me di 20 anni e la storia divenne di dominio pubblico, sono caduta in una profonda depressione”, le sue parole.

“Credevo molto in questo uomo, l’ho sposato e ho fatto un’altra famiglia con lui, quindi scoprire che mi lasciava per una più giovane di me mi ha fatto molto male. Adesso ho un compagno, è un manager di cui non parlo mai perché non vuole essere messo in mezzo”, ha raccontato la showgirl ad Adnkronos.