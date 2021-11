Pietro Antisari Vittori, ex marito e figli Patrizia Pellegrino/ “Siamo in ottimi rapporti”

Pietro Antisari Vittori, ex marito e figli di Patrizia Pellegrino. Un grande amore quello tra la showgirl e il primo marito che sono stati legati per tantissimi anni. La coppia si è anche sposata e dalla loro unione sono nati i figli Tommaso e Arianna fortemente voluti e arrivati dopo la morte del primogenito Riccardo, morto sei giorni dopo la nascita. Un dolore immenso per la coppia che però ci ha riprovato vivendo la grande gioia di poter avere dei figli. Non solo, Pietro e Patrizia hanno anche adottato un terzo figlio: si tratta di Gregory, la cui adozione è stata anche raccontata nel libro autobiografico “Per avere Gregory”.

Dopo tanti anni d’amore però il rapporto tra Patrizia e Pietro si è trasformato in una profonda amicizia. Un sentimenti che li ha spinti a separarsi fino al divorzio ufficializzato nel 2005. Successivamente la donna si è unita al secondo compagno Stefano Todini da cui si è separata nel 2016 dopo la scoperta di un tradimento.

L’amore tra Pietro Antisari Vittori e Patrizia Pellegrino è finito, ma i tra due è rimasta una profonda stima e un affetto reciproco. A confermarlo è stata proprio l’attrice ospite del salotto di Barbara d’Urso che, parlando della separazione dal primo marito, ha confessato: “con il mio primo marito, Pietro Antisari Vittori, siamo in ottimi rapporti”. Nonostante la delusione di un matrimonio finito male, la Pellegrini ci ha ugualmente ricovato con Stefano Todini, ma anche questa volta la relazione si è conclusa male visto che l’imprenditore l’ha tradita con un’altra donna.

“E’ stato lui a mettermi di fronte al fatto compiuto e in modo improvviso” – ha detto la Pellegrini che ha aggiunto – “ho aspettato, per tre anni e mezzo, che cambiasse idea e ho difeso il nostro rapporto con i denti. Mi ha tradito la prima volta. Mi sono dovuta curare con gli psicofarmaci, lottando per ritrovare quell’equilibrio che mi aveva tolto lui, un equilibrio necessario per fare andare avanti la mia vita, la famiglia, i miei figli, il lavoro”. A starle sempre accanto i suoi amati figli con cui ha un rapporto bellissimo come ha rivelato a bysaramorandi.com: “mi sento sicuramente una mamma abbastanza apprensiva, ma li lascio anche liberi, di vivere la loro vita. Gregory e’ il piu’ grande, ha 29 anni e vive per conto suo, Tommy si sta per laureare, mentre Arianna vive con me e, quindi fra tutti, è quella che ho piu’ vicina”.



