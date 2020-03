Pietro Dalle Piane, compagno Antonella Elia/ Lei spera in un faccia a faccia, lui…

Pietro Dalle Piane, compagno di Antonella Elia, ha trascorsone delle settimane molto impegnative. Tra un’ospitata e l’altra a Live Non è la D’Urso e la presenza, nella puntata di lunedì scorso, nel cast de Il Commissario Montalbano (nel ruolo del capo anti-terrorismo Marchica), Dalle Piane è stato sommerso dagli impegni, che probabilmente lo hanno tenuto distante dalla sua amata, Antonella Elia. La gieffina ha infatti diverse volte manifestato la volontà di poterlo rivedere e riabbracciare, anche solo per chiarire la vicenda di quelle chiacchierate foto che lo immortalano in compagnia della sua ex, Fiore Argento. Tuttavia, a dispetto della vicenda poco chiara, i pareri si sono divisi: se da una parte c’è chi pensa che la questione potrebbe condurre la coppia alla rottura (Giovanni Ciacci, ad esempio, ha evidenziato a Live non è la d’Urso la volontà della showgirl di porre fine al loro fidanzamento: “ma se la Elia lo vuole lasciare, quando esce dalla casa!”, ndr), dal Grande Fratello Vip 2020 arrivano segnali distensivi, con la gieffina desiderosa di chiarire al più presto quanto accaduto.

PIETRO DALLE PIANE E ANTONELLA ELIA: LE CHIEDE UN CONFRONTO

Nei giorni scorsi, Antonella Elia non ha nascosto il suo malessere di fronte all’assenza di notizie da parte del suo compagno, Pietro Dalle Piane. Qualcuno, nella casa di Cinecittà, ha provato a incoraggiarla, ipotizzando l’arrivo di un aereo, ma la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha frenato, svelando di essere più interessata a un chiarimento risolutivo: “non ho bisogno di dimostrazioni plateali”, ha detto Antonella Elia senza nascondere il suo sconforto. “Quando uscirò vedrò tutto. Bisogna parlarsi a quattr’occhi”. La lunga distanza da Pietro Dalle Piane ha spinto inoltre la gieffina vip a interrogarsi più volte sul suo ex, Fabrizio, con il quale a quanto pare è rimasta in ottimi rapporti. Tuttavia, al centro dei suoi pensieri continua a essere il suo attuale compagno, con il quale spera di poter avere un faccia a faccia, al più presto. Ne sapremo di più già a partire da questa sera?



