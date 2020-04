Pietro Dalle Piane, fidanzato Antonella Elia/ Non sono uno sfigato (Non è la D’Urso)

Pubblicità

Pietro Dalle Piane torna protagonista nella nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il programma condotto da Barbara D’Urso e trasmesso domenica 19 aprile in prima serata su Canale 5. L’attore e doppiatore si è fatto conoscere al grande pubblico nelle ultime settimane come l’attuale fidanzato di Antonella Elia, la conduttrice protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2020. Pietro, infatti, è balzato agli onori della cronaca rosa per via di un presunto tradimento, più volte smentito, con la ex fidanzato nonché sorella di Asia Argento. L’attore si è fatto paparazzate per le strade di Roma in compagnia di Fiore Argento attirando così l’attenzione del gossip visto che la sua fidanzata era rinchiusa nella casa di Cinecittà. Buona parte del pubblico, infatti, è convinto che l’attore abbia approfittato della popolarità della fidanzata Antonella Elia per farsi conoscere, visto che da quando è scoppiata la notizia del tradimento è stato spesso ospite dei salotti televisivi di Mediaset. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Pietro della Piane ha cercato ancora una volta di difendersi chiarendo di non aver sfruttato la pubblicità legata alla presenza della Elia al GF VIP 4.

Pietro Dalle Piane: “Io e Antonella Elia ci concederemo una bella vacanza ai Caraibi”

“Non sono uno sfigato che approfitta della partecipazione della sua fidanzata al Grande Fratello Vip per avere un po’ di notorietà…” – ha detto a gran voce Pietro Dalle Piane al settimanale Nuovo precisando – “sono un professionista con 20 anni di carriera alle spalle…Ho fatto un percorso in cui sono stato anche molto famoso, come quando ho interpretato Giuliano Brendani in Un posto al sole”. Non solo, l’attore si è soffermato anche sulla sua storia d’amore con la Elia: “mi sono emozionato quando le hanno fatto tracciare la linea della vita e ha detto di amarmi pazzamente…Una meravigliosa dichiarazione d’amore: non posso desiderare di più…Mi ha fatto commuovere…La spontaneità e la sincerità, che a volte sono disarmanti, ma la rendono un’eterna bambina. Quando la osservo giocare con mio figlio sembra una ragazzina…Una delle cose più belle di lei è il fatto di essere sempre senza filtri, anche con me…”. Infine Pietro ha anche rivelato quelli che saranno i progetti futuri con la sua compagna: “Io e Antonella Elia ci concederemo una bella vacanza ai Caraibi…Amiamo entrambi il mare…E se dipendesse da noi, staremmo in acqua tutta la vita…L’acqua è l’elemento che ci unisce”.



