Pietro Delle Piane: “Sposo Antonella Elia”/ “É la donna più importante che abbia…”

Pietro Delle Piane e il matrimonio con Antonella Elia

Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno insieme dal 2019, hanno superato una crisi profonda dopo aver partecipato a Temptation Island, ma non sono mai riusciti a dirsi addio. L’amore ha superato tutto ed ora sono pronti a coronare la loro storia con il matrimonio come ha annunciato Pietro Delle Piane in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo. La data precisa ancora non c’è anche se probabilmente il fatidico sì sarà pronunciato nel 2023 nonostante Pietro abbia voglia di sposare subito la sua Antonella. Nessun dubbio, dunque, sulla voglia di legarsi con il matrimonio per trascorrere il resto della vita insieme.

“Antonella è la donna più importante che abbia conosciuto nella mia vita e penso che lei provi per me gli stessi sentimenti” – ha detto Pietro a Nuovo. “Lei sostiene che io sia diverso da tutti gli altri. In più con me non si annoia nè si annoierà mai”, ha aggiunto che, sulla data delle nozze ha detto – “Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia: ecco dove si sposeranno

Innamorati, sicuri di voler stare insieme e di voler coronare il loro amore con il matrimonio, Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno organizzando tutto per una grande festa, ma dove saranno celebrate le nozze? “Stiamo discutendo se fare un matrimonio subacqueo o normale. Comunque credo che per mettere tutti d’accordo potremmo sposarci in chiesa a Roma. La mia famiglia verrebbe dalla Calabria, altri invitati arriverebbero da Torino e, perciò, la capitale sarebbe a metà strada” ha spiegato.

Per entrambi sarà il primo matrimonio e Antonella, per un giorno così importante, come racconta Nuovo, come testimone avrà al proprio fianco Lilli Giuffrè, la sua seconda mamma. Pietro, poi, ha aggiunto che potrebbero allargare la famiglia con l’adozione di un cagnolino.

