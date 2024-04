Pietro Fanelli, caos all’Isola per la pasta: “L’ho vinta io e la mangio quando voglio”/ Scoppia la lite!

Pietro Fanelli, nuova lite col gruppo all’Isola dei Famosi 2024: ‘colpa’ della pasta!

I tre giorni in solitaria all’Isola dei Famosi 2024 per Pietro Fanelli sono finiti, e il naufrago ha dunque potuto fare il suo ritorno nel gruppo. Con sé ha però portato anche la ricompensa promessagli da Vladimir Luxuria: della pasta. “La missione è compiuta, hai resistito tre giorni e due notti da solo. Come promesso questa è la ricompensa da condividere con i tuoi compagni. Raggiungili attraverso la giungla, lo spirito dell’isola ti guiderà”, ha comunicato a Pietro lo spirito dell’Isola. Peccato che, proprio questo premio è stato però la causa di una nuova e accesa lite tra il poeta e il gruppo.

Una volta tornato dal gruppo, all’altra spiaggia, Pietro Fanelli ha subito annunciato di pretendere piena libertà sulla pasta: “La pasta è mia, l’ho vinta io, la mangio quando voglio“, ha annunciato.

Pietro Fanelli, scontro con Greta Zuccarello e Matilde Brandi per la pasta vinta

Pietro Fanelli torna a scatenare malumori e scontri all’Isola dei Famosi 2024. Tutto ha avuto inizio quando al gruppo ha detto: “La pasta è mia e la mangio subito, sono stufo delle regole, non c’è nessuno che ci comanda. Non voglio litigare. Sto meglio da solo perché nessuno mi rompe le p*lle“. Una risposta che non è affatto piaciuta al gruppo, a partire da Greta Zuccarello e Matilde Brandi. Proprio la showgirl ha allora restituito al poeta gli spaghetti, annunciando: “Basta, mangiamo il riso, questa l’hai guadagnata, tieni, prenditela“.

Quando Greta Zuccarello ha però ricordato a Pietro che gli spaghetti sono di tutto il gruppo, lui è sbottato: “Ma io la pasta voglio donarla, semplicemente voglio mangiarla a pranzo e a cena. Se qualcuno ti fa un regalo sii felice del regalo. E non rompere ancora i cogli*ni con questo spirito dell’Isola, sembri la secchiona di scuola con la maestra. ‘La maestra ha detto che è giusto!’, ma svegliati, ribellati, abbi un pensiero tuo!”













