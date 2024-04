Pietro Fanelli viola ancora regolamento dell’Isola dei Famosi 2024: nuova punizione!/ Lui: “Ho fatto bene”

Pietro Fanelli ci ricasca: nuovo provvedimento disciplinare all’Isola dei Famosi 2024

Pietro Fanelli è tra i concorrenti più discussi dell’Isola dei Famosi 2024. Il suo atteggiamento ha creato molte polemiche sia tra i compagni che nel pubblico, arrivato anche a fischiarlo dallo studio di Canale 5. Nelle ultime diretta è poi finito al centro del ‘cibo-gate’, il caso del furto del cibo ai cameramen. Pietro ha confessato il suo coinvolgimento e, per questo, è stato punito con la diminuzione della sua porzione di riso giornaliera.

Pietro Fanelli choc prima dell'Isola dei Famosi 2024: "Programma osceno"/ "Per la notorietà si fa di tutto"

Nelle ultime ore è stato però nuovamente punito a causa di una nuova violazione del regolamento dello spirito dell’Isola dei Famosi 2024. Il naufrago, che per tre giorni vivrà in solitaria su un’altra isola, è stato dotato di fogli di pergamena solo ed esclusivamente per scrivere le sue poesie. Pietro, però, li ha usati per ravvivare il fuoco, bruciandoli.

Pietro Fanelli nella bufera, l'ira del web contro Vladimir e l'Isola 2024/ "Insulta tutti e lo premiano!"

La punizione per Pietro Fanello all’Isola dei Famosi 2024 e la reazione del naufrago

Da qui il nuovo provvedimento ai suoi danni: “Lo Spirito dell’Isola è deluso. Le pergamene erano state donate per alimentare la vena poetica, non per alimentare il fuoco. Cosa severamente vietata. Per punizione, dalla ricompensa promessa verranno tolti i due pomodori”.

Pietro, però, non si è detto risentito dal provvedimento, anzi si è detto contento di aver bruciato la pergamena. “Due pomodori in meno non fanno di certo la differenza. Dato che non sono capace di gestire il fuoco e sono un completo idiota nell’utilizzarlo e anche per cucinare, io non ho mai cucinato in vita mia, mi sono tenuto due fogli di carta e uno l’ho utilizzato per dare un’ultima speranza di fuoco e si è acceso. – ha dichiarato, per poi concludere – Incredibilmente sono riuscito a cucinare tutto il riso. Adesso ho la forza per scrivere. Se avessi preferito la poesia al mangiare in questo caso specifico, non sarei riuscito a scrivere e quindi non c’è nessun problema, ho fatto una buona scelta.”

Cibo-gate all'Isola dei Famosi 2024, chi ha rubato ai cameramen?/ L'ipotesi del web: "E' stato Bastianich"

© RIPRODUZIONE RISERVATA