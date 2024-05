Pietro Fanelli choc: “Quanto mi pagavano all’Isola dei Famosi 2024″/ “Pensavo di avere qualche soldo in più…”

Pietro Fanelli e il cachet all’Isola dei Famosi 2024

Pietro Fanelli, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 che ha deciso di lasciare volontariamente il reality show, torna a parlare dell’esperienza vissuta in Honduras nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000. Dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi 2024, Pietro aveva raccontato che quell’esperienza che aveva accettato con grande entusiasmo si era rivelata diversa da quello che si aspettava. A distanza di un mese, Pietro è tornato a parlare dell’Isola dei Famosi e, sulle pagine di Novella 2000, ha svelato anche il cachet percepito per la sua avventura in Honduras.

Juliana Moreira preoccupata per Edoardo Stoppa all'Isola dei Famosi 2024/ "È debilitato, ustionato 5 volte"

“Visto che non ero un volto già noto, mi pagavano solo 100 euro al giorno, quindi 700 a settimana” ha raccontato a Novella 2000. “Essendo uno squattrinato pensavo di trarne qualche soldino per vivere più dignitosamente. Purtroppo però il compenso economico previsto per il mio personaggio era misero” – ha detto Pietro che ha poi aggiunto – “Onestamente non sono andato solo per il compenso fine a sé stesso. Quanto per il trampolino di lancio che, un programma di punta come L’Isola dei Famosi, avrebbe potuto darmi una volta uscito”.

Incidente Khady Gueye a L'Isola dei famosi 2024, Luxuria: "Mai più questa prova"/ Caso simile a Ciao Darwin

Pietro Fanelli contro l’Isola dei Famosi 2024

Pietro Fanelli non risparmia critiche all’Isola dei Famosi 2024 lasciandosi andare ad altre dichiarazioni contro il reality show condotto da Vladimir Luxuria. “Hanno cercato di rendermi quasi ridicolo e quando non sono stato più alle “loro regole” hanno cercato di censurarmi. Hanno manipolato la mia immagine già dal video di presentazione, presentando il personaggio, quasi ridicolo, che loro desideravano avere, ma non ero io”, le parole.

Pietro Fanelli, inoltre, ha svelato che quando ha deciso di ritirarsi è stato infastidito anche dalla costante presenza dei cameraman descrivendoli come degli “animali fastidiosissimi, grossi quasi quanto me, armati di videocamera che mi torturavano notte e giorno come le mosche torturano le vacche”, ha concluso.

Matilde Brandi svela il ‘segreto’ di Artur Dainese: “Sappiamo tutti cosa ha fatto!”/ “Quando ci fu il furto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA