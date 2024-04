Pietro Fanelli contro Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi 2024/ “Non sono un pagliaccio…”: la reazione

Isola dei Famosi 2024, Pietro Fanelli sbotta contro Vladimir Luxuria

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, andata in onda ieri sera, ha regalato emozioni e sorprese ma anche le prime scintille tra i concorrenti. Tra i naufraghi ‘Nip’, in particolare, si respira aria di insofferenza nei confronti di Pietro Fanelli, il concorrente “poeta” che sta facendo parecchio discutere. I suoi compagni di viaggio, Peppe Di Napoli e Khady Gueye in primis, lo accusano non solo di essere arrogante e cafone, ma anche poco collaborativo nelle attività quotidiane per la sopravvivenza sull’isola.

In diretta Pietro è stato nuovamente messo sotto accusa e Vladimir Luxuria, nel tentativo di comprendere la sua posizione, ha fatto riferimento alle sue doti “poetiche” con una battuta: “Senti Pietro, io ti voglio riabilitare, come se fosse un poema epico questo racconto dell’isola. Quale sarebbe un primo verso che ti viene da decantare? Così innalziamo un po’ il livello qui“. La reazione del giovane naufrago è però inaspettata e, di fronte alla richiesta della conduttrice, risponde pungente: “Sì, ma non sono un pagliaccio che sforna poesie quando gli viene comandato“.

Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli, le reazioni alla risposta di Pietro Fanelli

La risposta di Pietro Fanelli ha letteralmente spiazzato Vladimir Luxuria che, nel tentativo di prendere le sue difese all’Isola dei Famosi 2024, si è ritrovata invece nel mirino del concorrente. “Come non detto“, la replica della conduttrice con il sorriso. A punzecchiare il naufrago ci ha però pensato Sonia Bruganelli che, in riferimento alla sua scarsa partecipazione nelle attività, gli domanda: “Ma che vuole fare lì sull’Isola?“. Lui a quel punto risponde: “Vorrei vivermi l’esperienza, riflettere sulle cose importanti per me e conoscere nuove persone“.

Vladimir Luxuria non ha comunque demonizzato il concorrente ma, con professionalità e un timido sorriso sul volto, ha incassato la brusca risposta del ragazzo spiegando al pubblico: “Magari ci stupisce, è uno dei personaggi che più mi intriga di questa edizione e non voglio assolutamente banalizzarlo“.











