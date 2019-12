Pietro Genovese ai domiciliari/ “Guida oltre limite velocità”: un teste lo ‘inchioda’

Mentre a Roma si stanno celebrano i funerali di Gaia e Camilla, le due ragazze di 16 anni travolte e uccise lo scorso sabato nella tragedia di Ponte Milvio, da ieri il responsabile dell’incidente Pietro Genovese – figlio del regista Paolo – si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di doppio omicidio stradale. Secondo il gip di Roma Bernadette Nicotra, che ha firmato l’ordinanza di arresto, «Pietro Genovese guidava con imprudenza e imperizia e teneva una velocità superiore al limite consentito di 50 chilometri orari». Aveva bevuto bevande alcoliche mentre sul fronte stupefacenti e droghe si attende il risultato più approfondito degli esami per capire se fossero state assunto a ridosso dell’incidente o fossero rimasugli nel sangue da giorni prima: per il gip però tanto basta per la messa ai domiciliari del 20enne figlio di Paolo Genovese, «si era messo alla guida nonostante avesse assunto bevande alcoliche e nonostante in passato gli fosse stata già ritirata la patente di guida per violazioni del codice della strada. Questo comportamento dimostra noncuranza, se non addirittura disprezzo verso i provvedimenti e i moniti dell’autorità amministrativa e di pubblica sicurezza ed è sintomo di una personalità incline alla violazione delle regole».

TESTIMONE “INCASTRA” PIETRO GENOVESE: ECCO COSA È SUCCESSO

Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli sono morte sul colpo entrambe tra il 21 e il 22 dicembre su Corso Francia e al momento per Pietro Genovese il motivo dell’arresto è dettato dal «pericolo concreto ed attuale di reiterazione di condotte analoghe». Di contro, la stessa ordinanza non assolve del tutto le due 16enni tragicamente uccise sotto Ponte Milvio, visto che Camilla e Gaia avrebbero attraversato la strada col semaforo rosso tenendo una condotta «vietata, incautamente spericolata, così concorrendo alla causazione del sinistro mortale». Insomma, tanti elementi per una ricostruzione dell’incidente di Corso Francia tutt’altro che semplice, specie per distinguere per bene le tantissime testimonianze arrivate in questi giorni: su tutte, quella che “incastra” Genovese è quella di Emiliano Annichirico, autista di passaggio quella notte da Corso Francia «Ero alla guida della mia autovettura, stavo procedendo su Corso Francia in direzione fuori città. Il semaforo veicolare di corso Francia era appena diventato verde» spiega il testimone al Corriere della Sera, sottolineando aver visto alla sua sinistra due ragazze giovani che procedevano di corsa sulle strisce cercando di attraversare la carreggiata opposta rispetto a quella dove stavo procedendo; «nello stesso momento mi sono accorto del sopraggiungere sulla corsia centrale di corso Francia, direzione centro città, di un’autovettura di grosse dimensioni, un Suv di colore chiaro. L’auto procedeva ad un’andatura esageratamente sostenuta, credo che il conducente abbia tentato di frenare nel momento in cui ha percepito la presenza dei pedoni in quanto la parte anteriore si è lievemente inclinata in basso, malgrado ciò l’impatto è stato inevitabile violentissimo».

