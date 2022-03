Pietro Tartaglione/ “Isola dei Famosi? Bimbi piccoli un problema, con Rosa Perrotta…”

Pietro Tartaglione, ex protagonista di Uomini e Donne dove ha trovato l’amore con Rosa Perrotta, è intervenuto a Trends & Celebrities, la trasmissione andata in onda su Rtl 102.5 News nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 marzo. In compagnia dei conduttori Giovanni Antonacci, Francesco Fredella e Carolina Russi Pettinelli, si è parlato di fisico e reality show. A proposito di palestra, Tartaglione ha svelato: “io in realtà ho appena ripreso da due settimane e non sono uno che ama la palestra come attività, preferisco gli sport all’aperto però ci stiamo lavorando”.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Pietro Tartaglione si divide oggi tra il tribunale – essendo un avvocato di professione – e la sua famiglia. Sposato con Rosa Perrotta e padre di due bambini, ha confidato oggi in radio: “Stanotte abbiamo fatto le cinque del mattino col bambino che piangeva”.

Pietro Tartaglione ha ammesso di non aver seguito quest’anno particolarmente il GF Vip: “Chi salvo? Sono onesto, non l’ho seguito tantissimo quest’anno. Ho visto un pochino la puntata finale e credo più che altro che la vittoria sia stata meritata, quello si”. Parlando di Giacomo Urtis, anche lui ospite in radio, Tartaglione ha commentato: “Giacomo è una persona molto interessante perché dà questa immagine di sé molto superficiale ed invece è un grande professionista molto serio nel suo lavoro”.

Infine ha svelato se accetterebbe un reality e nel dettaglio l’Isola dei Famosi: “Quando Rosa ha partecipato all’Isola dei Famosi lei è arrivata fino alla finale, è stata 3 mesi dall’altra parte del mondo ed è stato sicuramente lo scoglio più grosso da superare da quando ci conosciamo, quindi… ad oggi il problema sarebbero i bimbi così piccoli. Lasciarli per 3 mesi dall’altra parte del mondo sarebbe quasi impossibile”, ha concluso.











