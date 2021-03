Pina Sirgiovanni, moglie Raoul Casadei/ 60 anni insieme: la famiglia e il “Recinto”

Pina Sirgiovanni e Raoul Casadei sono rimasti insieme quasi sessant’anni, fino alla scomparsa del “Re del liscio” lo scorso 13 marzo. Maria Giuseppina, detta Pina, e Raoul si sono sposati 27 gennaio del 1963, un anno dopo essersi conosciuti l’anno prima: “Eravamo entrambi insegnanti elementari a Roseto Valfortore. Un giorno ci siamo trovati in un ristorante e io ero al tavolo con il mio papà e Raoul a un altro con il suo cane che all’improvviso venne verso di me. Io ebbi paura e saltai in piedi sul tavolo. Raoul si avvicinò per chiedere scusa, ci guardammo e scoccò la scintilla”, ha raccontato la signora Casadei qualche anno fa a Il Resto del Carlino. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Carolina, Mirna e Mirko. Raoul e Pina sono anche diventati nonni di Asia e Kim, figli di Mirko, e di Manuel, figlio di Mirna. La nipote Asia li ha resi due volti bisnonni: di Noa, nata nel 2013 e Adele, nata nel 2020.

Pina Sirgiovanni: sessant’anni insieme a Raoul Casadei

Raoul Casadei e la moglie Pina hanno sempre vissuto con la loro famiglia nel “Recinto” a Villamarina di Cesenatico: “Sono veramente felice di avere inventato quello che io chiamo “Il recinto” dove ci siamo io e la Pina e tutti i figli. La famiglia è il vero valore della vita”, aveva detto a Il Resto del Carlino. Al “Recinto” è sempre stata tradizione festeggiare con parenti e amici il 15 agosto, per celebrare Raoul, nato a Ferragosto, e il figlio Mirko, nato il 19 agosto. “La famiglia. Ho sempre voluto la famiglia vicina e sono stata fortunata perché oggi i miei figli con le loro famiglie vivono qui accanto. Siamo una sola famiglia”, ha aggiunto la moglie Pina. Per la signora Casadei, che non ha mai negato la sua gelosia per il marito, la vita insieme a Raul è stata “sicuramente molto movimentata, ma interessante, con tante soddisfazioni, ma anche con tanti sacrifici, perché io avevo tre bambini a casa e lui era sempre in giro”.

