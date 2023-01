Pino Cappellano e Guendalina, marito e figlia Rosanna Fratello/ “Oggi da nonna ho…”

PINO CAPPELLANO E GUENDALINA, MARITO E FIGLIA DI ROSANNA FRATELLO

Chi sono Pino Cappellano e Guendalina, rispettivamente marito e figlia di Rosanna Fratello? Questo pomeriggio, negli studi televisivi di “Verissimo”, la 71enne cantautrice e attrice di origini pugliesi, ma cresciuta nel Milanese, sarà ospite dell’appuntamento del sabato col rotocalco condotto da Silvia Toffanin. E tra l’immancabile amarcord, i ricordi di una carriera costellata di successi (e non solo in campo musicale…) e una finestra sui progetti futuri, la Fratello probabilmente parlerà pure della propria vita privata, ambito su cui è da sempre molto abbottonata pur non avendo mancato di rivelare nel corso degli anni alcuni dettagli.

Ariete e Sangiovanni, vicini e complici/ "Mi ha dato la spinta a Sanremo 2023.."

Ma cosa sappiamo del marito di Rosanna Fratello e della figlia che la coppia ha avuto? La 71enne cantautrice originaria di San Severo (Foggia) è legata oramai da 47 anni a Giuseppe ‘Pino’ Cappellano: la coppia infatti era convolata a giuste nozze nel lontano 1975, quando la Fratello, già protagonista a Sanremo e resa celebre pure dalla hit “Sono una donna, non sono una santa” aveva detto sì al suo Pino, all’epoca gestore di una pasticceria molto conosciuta in quel di Como (che ha chiuso poi i battenti nel 2014). Dalla loro unione poi nascerà tempo dopo Guendalina che rimarrà la loro unica figlia e che poi nel 2010 aveva reso nonni i due genitori. Destino simile per entrambi dato che pure Cappellano, come la futura moglie, era arrivato a Milano molto giovane da emigrante del Sud: poi ecco che le loro strade si incrociano e il più classico dei colpi di fulmine.

Veronica Ciardi, chi è la compagna di Federico Bernardeschi/ "GF? Non rinnego nulla, ma ho sofferto"

ROSANNA FRATELLO, “CON MIO MARITO UN LEGAME BASATO SULLA SINCERITA'”

Ospite qualche tempo fa negli studi di “Oggi è un altro giorno”, Rosanna Fratello aveva raccontato qualcosa di più della sua lunga love story con Pino Cappellano nell’intervista concessa a Serena Bortone, accennando pure al rapporto con la figlia, mentre al magazine ‘Oggi’ aveva rivelato che “Con mio marito ho un legame basato sulla sincerità e anche la fiducia reciproca”, spendendo dolci parole per il compagno di origini siciliane. La coppia, a dire il vero, ama stare da sempre lontana dai riflettori e per questo motivi non si sa molto di loro: di sicuro, a proposito dell’uomo con cui sta assieme dagli Anni Settanta e che fa pure il fotografo per passione, la Fratello ha avuto modo di dire che è stato colui che le “ha letto l’anima”.

Federico Bernardeschi/ Dall'amore con la compagna Veronica Ciardi al passaggio Juve-Toronto

Qualcosa in più invece sappiamo della figlia, Guendalina Cappellano che negli ultimi anni ha reso nonni Rosanna Fratello e suo marito Pino con la nascita dei nipotini Alessandro Edoardo e Giovanni: “A loro auguro tutto il bene del mondo” aveva detto ancora nel corso della già citata ospitata nel talk show della Bortone, augurando inoltre alla unica erede di restare sempre quella che è, ovvero “una persona vera che ama enormemente i propri figli”. E a proposito del loro rapporto, la Fratello ha ammesso: “Con lei vado sempre molto d’accordo, poi abbiamo gli stessi gusti e mi coinvolge in tutte le cose”. Tuttavia, nel corso di un’altra intervista, questa volta concessa al quotidiano ‘Avvenire’, la cantautrice aveva rivelato che al di là del rapporto meraviglioso con la sua Guendalina si rammarica forse del fatto di essere stata poco presente: “Ma da nonna mi sto riscattando adesso con Alessandro e Giovanni, è bellissimo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA