Il film documentario sulla vita di Pino Daniele andrà in scena sabato 4 Dicembre 2024. Si chiama Pino Daniele Il Tempo Resterà e racconterà le gesta di uno dei cantanti che ha fatto la storia sulla scena non solo partenopea ma anche di quella italiana. Pino ha cinque figli, avuti rispettivamente nel corso di due matrimoni.

I cinque figli di Pino Daniele sono rispettivamente Sara, Alessandro, Cristina, Sofia e infine Francesco. Cristina e Alessandro sono i primi due figli e sono nati dal matrimonio con la prima moglie Dorina Giangrande. Poi dal secondo matrimonio con Fabiola Sciabbarrasi sono nati invece Sara, Sofia e Francesco. Andiamo a vedere di cosa si occupano i cinque figli di Pino Daniele.

Non si conosce la data di nascita di Cristina Daniele, ma sappiamo che la donna lavora per la Fondazione Pino Daniele, fondazione appunto dedicata al padre. La donna è molto riservata riguardo la sua vita privata ma visto i post di Instagram sappiamo che la donna è legata con Gaetano Sampino, anche se non sappiamo se i due sono sposati ufficialmente.

Il secondo figlio di Pino Daniele si chiama Alessandro ed è nato a Napoli nel 1979. L’uomo lavora come Project Manager ed è un produttore artistico nel settore musicale. Per certi versi ha quindi proseguito il percorso dell’amato padre, Alessandro ha lavorato per circa 15 anni insieme al padre ed è anche docente al Conservatorio di Milano. Nel 2011 ha sposato Emanuela Mosca e i due hanno una figlia di nome Melody.

Dal secondo matrimonio sono nati Sara, Sofia e Francesco, tutti diciamo più ‘giovani’. Sara è nata a Roma il 30 Maggio 1996, si è laureata a Londra alla Westminter School e successivamente si è lanciata prima nel mondo dell’imprenditoria e poi ha iniziato a lavorare per Sony Music Italia. Poi c’è Sofia, quarta figlia di Pino Daniele nata nel 2001; la ragazza studia alla Luiss alla facoltà di Giurisprudenza.

Infine c’è il più piccolo, Francesco, nato invece il 21 Dicembre 2005. Questi si è diplomato alla scuola Internazionale di Roma. Sara è fidanzata con lo speaker di Radio Italia Marco Falivelli ed è quella più social con un diverso seguito alle spalle. Sofia e Francesco non hanno invece profili social e non si conoscono dettagli sulla loro vita privata.