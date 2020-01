PINO INSEGNO E LA MOGLIE ALESSIA NAVARRO/ Lei “Non lo sopportavo…” (Vieni da me)

Pino Insegno e la moglie Alessia Navarro hanno divertito il pubblico di “Vieni da me” grazie alle domande “scottanti” di Caterina Balivo. Ad esempio, l’attrice ha spiegato cosa non le piace del marito: «I capelli, perché non hanno forza di gravità. Crescono a panettone. Li ha tagliati due ore fa, ma crescono in alto». Invece lui ha raccontato la cosa più romantica che ha fatto per lei: «Ce ne sono diverse perché sono romantico. Lei non era mai stata a Venezia, quindi siamo partiti senza farle sapere nulla. Sulla barca si è trovata davanti Venezia». Si parla di “rimorchiare” e allora Alessia Navarro confessa che non sopportava Pino Insegno prima di conoscerlo: «Io non ho mai visto nulla della Premiata Ditta e mi stava pure antipatico. Era così logorroico…». Ma questo ha stuzzicato lui: «Mi piaceva che scappasse…». Riguardo invece la famiglia allargata che hanno: «Francesco fa ogni tanto da baby sitter, invece Matteo vive da solo», dicono riguardo i primi due figli di lui, nati dal matrimonio con Roberta Lanfranchi. (agg. di Silvana Palazzo)

Pino Insegno e la moglie Alessia Navarro a “Vieni da me” rispondono alle domande “bollenti” del programma di Caterina Balivo. L’attore e doppiatore ha avuto da lei il suo quarto figlio, il secondo insieme. «Di chi è sto figlio? Noi abbiamo la carnagione scura e gli occhi scuri, lui quella chiara e ha gli occhi verdi», scherza l’attrice. E il marito dice: «È bello dirlo davanti alla tv?». Poi aggiunge: «Ho quattro figli maschi e che devo fare?». Quando Caterina Balivo suggerisce di ritentare ancora, Insegno risponde con la sua proverbiale ironia: «A parte che non so se ce la farò…». La prima domanda scottante è sul più esibizionista della coppia: «Esce di casa con lo spot puntato». E lui spiega: «Lei amava degli attori, io li doppiavo. Al buio ero come loro». Tante le battute che «Inzaghi era ex calciatore-allenatore, ora è allenatore ex calciatore. E ha creato un gruppo di amici che si diverte».

Pino Insegno e la moglie Alessia Navarro hanno poi dovuto rispondere alla domanda sul più bravo tra i due come attore. «Mi capita di fare spettacoli diversi da quelli che fa lui. Facciamo insieme le commedie, infatti saremo in scena, ma il mio genere è più serioso. Ma non sarei mai in grado di fare quello che fa lui». Insieme infatti stanno lavorando in teatro a “Imparare ad amarsi”. «Abbiamo avuto otto minuti d’applausi nell’ultimo spettacolo. Io sono orgoglioso di tutto questo. Io non sponsorizzo lei e lei non sponsorizza me». I due raccontano poi una cosa che succede anche a casa: «Facciamo tanto l’amore». E Caterina Balivo scherza: «Nonostante tu abbia 60 anni». E Alessia Navarro ha spiegato: «Non abbiamo festeggiato perché io ero incinta e non potevo bere». E c’è il videomessaggio del produttore Federico Perrotta: «Le prove sono andate benissimo, lo spettacolo è pronto e vi divertirete». Poi hanno trasmesso un finto fuori-onda. Alessia Navarro allora ha spiegato: «Trovo faticoso lavorare con lui perché a volte improvvisa, ma ora ho imparato a stargli dietro».



