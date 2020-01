PINOCCHIO/ Video, oggi su Canale 5 il film di Roberto Benigni (6 gennaio 2020)

Pinocchio è un film del 2002 diretto e interpretato da Roberto Benigni (La vita è bella, La tigre e la neve, Asterix e Obelix contro Cesare) che andrà in onda questa sera alle ore 21.21 su Canale 5. Nel cast della pellicola vi sono anche Nicoletta Braschi, moglie di Benigni e coprotagonista di moltissimi suoi film, Carlo Giuffré (Il padrone del vapore, La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono, Se mi lasci non vale) e Peppe Barra (Giallo napoletano, Opopomoz, Smetto quando voglio – Ad honorem). Il film è tratto dal popolarissimo romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio – Storia di un burattino, uno dei più grandi best-seller italiani del XIX secolo.

PINOCCHIO, LA TRAMA DEL FILM

Un tronco di legno trasportato da un carro viene toccato da una fata e si anima improvvisamente. Si ferma quindi davanti alla casa del falegname Geppetto (Carlo Giuffrè), che lo trova la mattina seguente. L’uomo decide di realizzare dal pezzo di legno un burattino che gli faccia compagnia e decide di chiamarlo Pinocchio (Roberto Benigni). Per magia il burattino prende vita e comincia a parlare. Pinocchio si alza quindi in piedi e fugge per le vie della città, inseguito da un incredulo Geppetto, causando danni e scompiglio fra gli abitanti. I Carabinieri, accorsi per il frastuono, ritengono che Geppetto sia il responsabile e lo portano in caserma, mentre Pinocchio ritorna a casa. Qui si siede vicino al focolare per riscaldarsi e viene ammonito da un magico grillo parlante (Peppe Barra) che lo esorta a comportarsi meglio. Pinocchio però decide di schiacciare l’insetto con un martello e si addormenta tranquillo con i piedi sulle fiamme del focolare. La mattina dopo Geppetto, rilasciato dai Carabinieri, giunge a casa giusto in tempo per evitare che il burattino prenda fuoco. Pinocchio è finalmente pentito del suo comportamento, e promette a Geppetto che si comporterà come un bambino modello. Geppetto però è molto povero e per iscrivere Pinocchio a scuola e acquistargli un sussidiario ed è costretto a vendere i suoi abiti da lavoro. Nonostante le promesse fatte a Geppetto, il primo giorno di scuola appena uscito di casa Pinocchio rivende il libro e spreca i soldi per assistere a uno spettacolo di burattini. Questi ultimi lo riconoscono come simile e lo esortano a salire sul palco. Il burattinaio Mangiafuoco (Franco Javarone) però si arrabbia per l’andamento imprevisto dello spettacolo e promette a Pinocchio che lo bollirà e se lo mangerà….

PINOCCHIO, IL TRAILER DEL FILM





