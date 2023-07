Pio e Amedeo pungono Barbara D’Urso sull’addio a Mediaset/ “Ci vediamo a settembre… ah no”

Pio e Amedeo stoccata alla D’Urso: la battuta del duo comico

Pio e Amedeo sono stati invitati a Marateale e, durante l’intervista, hanno stuzzicato Barbara D’Urso riguardo l’addio a Pomeriggio 5. Il duo comico ha lanciato una serie di battute molto pungenti alla conduttrice: “Quando ci hanno detto ‘venite al Marateale’, abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava anche Barbara D’Urso… vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi”

E ancora: “Quando abbiamo visto Barbara D’Urso pensavamo di non meritarcelo. Tanto con lei ci vediamo a set… ah no“. Nonostante i due comici abbiano ricordato di voler bene alla D’Urso, le frecciate non sono terminate: “Noi misuriamo la grandezza di personaggi quando sanno mettersi in gioco, Maria De Filippi con noi si è messa in gioco find al primo giorno. E credo che la D’Urso sia una donna intelligente. Salutiamo Barbara“. Come si dice in questi casi: è stato messo “il dito nella piaga”; la conduttrice si sarà infuriata o l’avrà presa sportivamente?

Nonostante la batosta del mancato rinnovo da parte di Mediaset, la conduttrice non si è scoraggiata anzi è più solare che mai. Barbara D’Urso ha annunciato il suo ritorno in Tv, precisando che il trash nelle sue trasmissioni le ‘veniva chiesto’: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. “

E ancora: “Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”. La presentatrice, dopo una stoccata a Myrta Merlino, ha assicurato che tornerà presto su piccolo schermo: “Fino al 31 dicembre ho un contratto di esclusiva con Mediaset. Ora sono in vacanza, gli step prossimi sono tantissimi. Sono fortunata, mi vorrebbero in altri luoghi. Come canta Valerio Scanu, ‘in tutti i luoghi in tutti laghi’. Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate!“.

