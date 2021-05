Pio e Amedeo/ Tornano in tv dopo lo show delle polemiche (Amici)

Dopo il successo e le contestuali polemiche legate allo show Felicissima sera andato in onda nelle scorse settimane su Canale 5, Pio e Amedeo tornano in tv ospiti di Maria De Filippi ad Amici. Questa sera, Pio D’Antini e Amedeo Grieco faranno la loro comparsa sul palcoscenico della finale; un’apparizione un po’ fuori contesto, giustificata forse solo dal fatto che la stessa De Filippi era stata ospite di una delle puntate di Felicissima sera, e questo invito è per lei quasi un modo per sdebitarsi. Nel rispondere alle critiche mosse da alcuni degli ‘obiettivi’ del monologo sul politicamente corretto (le persone con orientamento omosessuale, ma anche quelle appartenenti a minoranze etniche e religiose come i neri e gli ebrei), Pio e Amedeo hanno parlato di ‘follia’ e di querelle politica ‘da quattro soldi’ in cui i due sarebbero stati trascinati contro il loro volere. Effettivamente, all’indomani delle loro uscite, Pio e Amedeo si sono trovati al centro di una bufera che è andata ben al di là di quanto i due potessero prevedere, anche se non per questo i due hanno deciso di tirarsi indietro.

Pio e Amedeo/ “Nostro discorso senza schieramento politico, ci dicevano terroni...”

Pio e Amedeo si difendono su Facebook

A detta di Pio e Amedeo, infatti, le accuse sarebbero abnormi e le scuse, per questo motivo, innecessarie. “La politica ci omaggia di spunti e personaggi senza distinzioni di partiti per fare quello che vogliamo fare, SATIRA, come abbiamo sempre fatto”, si legge nel post su Facebook in cui i due hanno voluto chiarire il loro punto di vista. Inevitabile pensare a un riferimento al Ddl Zan, il discusso disegno di legge che andrebbe a limitare di molto anche la loro libertà di espressione: “Sappiate che noi abbiamo appena cominciato la nostra battaglia ai luoghi comuni e all’ipocrisia. Il nostro obiettivo – proseguono – è sempre e sempre sarà quello di scardinare questa OPINIONE UNICA che vogliono imporci!”. La chiosa è uno “Stay Tuned” che fa pensare a dei nuovi progetti in cantiere per il duo comico foggiano, e che in effetti sono già stati annunciati soltanto qualche ora fa.

Vladimir Luxuria, "Pio e Amedeo? Sono stati superficiali"/ "Ma loro non sono omofobi"

Il nuovo show di Pio e Amedeo

Da Arenalive.it, il sito ufficiale dei concerti extra lirica ed eventi tv dell’Arena di Verona, si apprende che Pio e Amedeo torneranno live con il loro Felicissimo show il 3 maggio 2022. La location sarà proprio l’Arena di Verona, che accoglierà uno spettacolo teatrale inedito e come al solito irriverente nato e pensato sulla scia del successo di Felicissima sera. Si tratta in sostanza di una sorta di spin-off del loro programma televisivo, per il quale – al momento – non sono previste nuove puntate. Per Pio e Amedeo sarà una seconda volta sul palco dell’Arena: già nel 2019, infatti, avevano presentato il loro show La classe non è qua, un progetto completato dopo anni di gavetta nei villaggi turistici e nelle reti locali foggiane e pugliesi.

LEGGI ANCHE:

Federico, padre di Amedeo Grieco/ "Ogni mio traguardo è per lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA