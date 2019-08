Pio e Amedeo:”stop al perizoma”/ Non siamo tutti Pamela Prati

Pio e Amedeo sono tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, il talk show di successo condotto da Maurizio Costanzo e riproposto per l’occasione in replica domenica 11 agosto 2019 su Canale 5. Nel parterre di ospiti spuntata anche il duo foggiano di Pio e Amedeo che quest’anno sono stati indiscussi protagonisti del piccolo schermo. Dal Festival di Sanremo 2019 al serale di Amici di Maria De Filippi, Pio e Amedeo hanno conquistato tutti, anche se non sono mancate le critiche per alcune loro affermazioni. Durante la puntata finale del Maurizio Costanzo Show, il duo ha riproposto la rivisitazione della canzone di Ricky Martin cantata al serale di Amici. La hit “Maria” è diventata per il duo di comici “Un, dos, tres, Maria” dove Maria fa riferimento a Maria De Filippi!

Pio e Amedeo: la provocazione al Maurizio Costanzo Show

Il duo comico ha raccontato come hanno iniziato a fare i comici. “Prima il dottor Costanzo ci ha chiesto come avete cominciato. Noi abbiamo cominciato in una piccola emittente televisiva “Telefoggia”, andavamo in giro a fare le interviste. La comicità è per la strada – precisano Pio e Amedeo che ricordano – “una volta andammo da uno e domandammo ‘lei è etero?’, lui rispose ‘ si, ma un bicchiere di vino ogni tanto me lo faccio’. Quanto facciamo ridere noi uomini? Pensateci, già dalla scelta dell’intimo: ne abbiamo due: quella con la scritta ‘uomo’ e quella che usi per tutti i giorni, le uniche cose che compri ancora con le lire e poi c’è quella di punta che ho comprato a Natale dello scorso anno: 29,90E , ho aperto un mutuo per pagarla!”. Il duo poi ironizza sull’intimo utilizzato dalle donne e lanciano una vera e propria provocazione: “noi abbiamo il dovere di educare e qui dal Maurizio Costanzo Show dico ‘stop al perizoma’, non è perchè se lo mette Pamela Prati al Bagaglino tutte dobbiamo mettercelo. C’è una cosa che si chiama contegno!”.

Pio e Amedeo accettano la sfida di Diletta Leotta

Diletta Leotta e l’amica Rossella Flamingo, campionessa di scherma e Collare d’oro al merito sportivo, lanciano una sfida a Pio e Amedeo. Le due si trovano in vacanza in Sicilia intente a correre quando decidono di coinvolgere il duo di comici foggiani che, alcuni giorni fa, si erano offerti per spalmare ad entrambe la crema solare. “Invece di spalmarci la crema venite ad allenarvi con noi, è una sfida” dice Diletta Leotta in un filmato postato su Instagram e diventato virale nel giro di pochissime ore. Naturalmente Pio e Amedeo potevano non rispondere all’invito della giornalista e conduttrice? Nemmeno il tempo di lanciare la sfida che Pio e Amedeo hanno risposto con tanto di video in cui si vedono pronti a correre con tanto di didascalia: “Ragazze, stiamo arrivando, dateci la posizione… Una qualsiasi”.



